Съемки фильма "Миссия невыполнима 7" в Италии остановили из-за вспышки коронавируса

В течение трех последних недель в Венеции, на северо-востоке Италии, снимали седьмую часть фильма "Миссия невыполнима". Исполнитель одной из главных ролей, Том Круз, на съемках не присутствовал, а позже создатели решили вообще остановить процесс из-за вспышки коронавируса.

О том, что съемки седьмой части "Миссии невыполнимой" было временного остановлено сообщается на сайте The Wrap. В СМИ ссылаются на слова представителя компании Paramount Pictures, которая с 1996 года занимается съемками франшизы.

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Весомым аргументом было то, что в Италии по состоянию на 25 февраля известно о 230 случаях заражения коронавирусом, которые распространяются с невероятной скоростью. Чтобы перестраховаться, сохранить жизнь и здоровье съемочной команды и актеров, было принято решение приостановить съемки.

Из-за мер безопасности..., а также усилий местного венецианского правительства, направленных на то, чтобы предотвратить скопление людей из-за угрозы коронавируса, мы переносим производственный план съемок "Миссия невыполнима 7" в Венеции на три недели,

– сообщили представители Paramount Pictures.

Напомним, режиссером седьмой части фильма "Миссия невыполнима" выступил Кристофер МакКуорри. Сначала премьера ленты была запланирована на 23 июля 2021 года. Изменится ли дата релиза из-за трехнедельных приостановлений съемок пока неизвестно.