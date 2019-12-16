Съемки фильма Mortal Kombat завершились: когда ждать премьеру
Большую популярность набирают экранизации, снятые по мотивам популярных видеоигр. Пополнить ряд таких сможет фильм Mortal Kombat, съемки которого уже официально завершились.
Киноманы хорошо знают, если съемки картины завершены – стоит ждать тизеров, трейлеров, постеров, а также точную дату премьеры ожидаемого фильма. На официальной странице в твиттере Грега Руссо, который занимается экранизацией фильма по мотивам популярной игры Mortal Kombat, появилась информация, что сцены сняты.
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"Поздравляю удивительный актерский состав и съемочную группу "Смертельной битвы" с окончанием съемок! Спасибо, что были такими крутыми в работе. Страсть и преданность, которые я почувствовал, были сумасшедшими. Надеюсь, вы сможете хорошо отдохнуть во время праздников", – написал киносценарист Грег Руссо.
Добавим, что подробности сюжета фильма "Смертельная битва" пока держатся в тайне, однако дату премьеры решили не скрывать. Фильм Mortal Kombat выйдет на большой экран 4 марта 2021 года. Также известно, что сценарий не будет привязан к предыдущим экранизациям и расскажет собственную, оригинальную историю Вселенной в жанре файтинг.