Съемки фильма Mortal Kombat завершились: когда ждать премьеру

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Фильм Mortal Kombat 2021 / Microsoft

Большую популярность набирают экранизации, снятые по мотивам популярных видеоигр. Пополнить ряд таких сможет фильм Mortal Kombat, съемки которого уже официально завершились.

Киноманы хорошо знают, если съемки картины завершены – стоит ждать тизеров, трейлеров, постеров, а также точную дату премьеры ожидаемого фильма. На официальной странице в твиттере Грега Руссо, который занимается экранизацией фильма по мотивам популярной игры Mortal Kombat, появилась информация, что сцены сняты.

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"Поздравляю удивительный актерский состав и съемочную группу "Смертельной битвы" с окончанием съемок! Спасибо, что были такими крутыми в работе. Страсть и преданность, которые я почувствовал, были сумасшедшими. Надеюсь, вы сможете хорошо отдохнуть во время праздников", – написал киносценарист Грег Руссо.

Добавим, что подробности сюжета фильма "Смертельная битва" пока держатся в тайне, однако дату премьеры решили не скрывать. Фильм Mortal Kombat выйдет на большой экран 4 марта 2021 года. Также известно, что сценарий не будет привязан к предыдущим экранизациям и расскажет собственную, оригинальную историю Вселенной в жанре файтинг.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Игры
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