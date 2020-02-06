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Съемки фильма "Вечные" от Marvel подошли к концу: когда ждать премьеру

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"Вечные" от Marvel / MovieWeb

Будущий супергеройский фильм "Вечные", пожалуй, является одной из самых ожидаемых лент франшизы, ведь обещанные создателями детали сюжета и актерский состав не могут оставить равнодушным никого. И, как оказалось, ожидать премьеру "Вечных" осталось совсем немного, ведь съемки фильма подошли к концу.

О том, что "Вечные" от Marvel прошли этап съемочного процесса сообщила актриса Джемма Чан, которая сыграет одну из главных ролей. На своей странице в Твиттере она опубликовала черно-белое фото, на котором предстала в кепке с логотипом Eternals.

Кстати, фильм "Вечные" от Marvel будет заметно отличаться от других картин, снятых по комиксам

"It's a wrap", – написала актриса. В переводе на украинский значит "сворачиваемся".

Фільм
Скриншот со страницы Джемми Чан 

О завершении съемочного процесса объявил также актер Ричард Мэдден. Он опубликовал инстаграм-сторис, которое дополнил такой же фразой.

Фільм Скриншот с инстаграм-страницы

Напомним, фильм "Вечные" расскажет об отдельной расе, каждое живое существо из которых является суперчеловеком. Они появились на свет в результате эксперимента, который был проведен 5 миллионов лет назад. В течение долгих лет суперлюди защищали жителей Земли от врагов, а теперь, после событий "Мстители: Финал" они готовы выйти из тени.

Премьера "Вечных" от Marvel запланирована на 5 декабря 2020 года.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: Голливуд LifeStyle Кино Marvel Анджелина Джоли
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