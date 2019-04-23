Съемки "Плохих парней 3" завершились: Уилл Смит опубликовал смешное фото

Знаменитый голливудский актер и неизменный главный герой в серии фильмов "Плохие парни" сообщил о финише съемки третьей части. Триллер "Плохие парни 3" выйдет на большой экран в 2020 году.

В начале февраля 2019 года Уилл Смит опубликовал первые снимки со съемок фильма, а на днях уже заявил о завершении. О феерическом финише он сообщил на своей странице в Instagram.

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На основном фото, под которым главный герой фильма "Плохие парни 3" написал о том, что съемки подошли к концу, Уилл Смит позировал вместе со своим коллегой Мартином Лоуренсом. Они сидели на раскладных креслах, а в руках держали зонтики.

Съемки завершены. А теперь передайте мне Маргариту и пачку тропических фруктов,

– написал Уилл Смит под фото.