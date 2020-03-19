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Съемки сериала "Друзья" приостановили из-за пандемии коронавируса

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В 2019 году знаменитый сериал "Друзья" отпраздновал 25-летие. За это время кинолента собрала множество поклонников по всему миру. Именно поэтому авторы проекта решили снять спецвыпуск. Однако стало известно, что съемки приостановили из-за вспышки коронавируса.

Как сообщает The Sun, ожидалось, что спецвыпуск появится в мае 2020 года.

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Съемки должны были начаться в конце марта. Зрители должны были увидеть на экранах весь оригинальный состав сериала "Друзья": Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Мэтта Леблана, Мэттью Перри и Дэвида Швиммера.

Однако авторы проекта на фоне вспышки коронавирусной инфекции съемки решили приостановить как минимум до мая.

Что известно о сериале "Друзья"?
Одно из самых громких шоу для HBO Max. Комедия дебютировала в 1994 году. Однако кинолента сразу стала популярной не только в США, но и в странах СНГ. Последняя серия "Друзей" вышла в мае 2004 года. Но поклонники сериала до сих пор с удовольствием просматривают смешные эпизоды о Джои, Чендлере, Россе, Рейчел, Монике и Фибби.

По сюжету, все друзья живут в Нью-Йорке. Они решают свои проблемы и помогают друг другу. Часто они говорят о серьезных проблемах с юмором. В то же время главные герои сериала попадают в курьезные ситуации. Они развлекаются, влюбляются и иногда даже теряют любимых. Но главная изюминка сериала – любимая кофейня рядом с домом, где они всегда собираются и пьют кофе.

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Автор: Татьяна Пасичник
Теги: LifeStyle Коронавирус Covid-19 Кино
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