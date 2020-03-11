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Съемки сериала "Сокол и Зимний солдат" остановлены из-за коронавируса: когда ожидать премьеру

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Из-за эпидемии коронавируса съемки и премьеры высокобюджетных кинофильмов пришлось отложить. На этот раз вирус "ударил" по успешному сериалу "Сокол и Зимний солдат".

Как сообщает Deadline, съемки новинки Marvel проводились в столице Чехии – Праге. Местные власти уже объявили в городе карантин из-за коронавируса. В частности, временно закрыли учебные заведения и отменили светские мероприятия, чтобы избежать скопления людей. К предохранительным мерам прислушались и авторы сериала "Сокол и Зимний солдат", которые приостановили работу над созданием супергеройского кинопроекта.

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Съемочной группе пришлось вернуться в Атланту, где ведется основной процесс съемок. Когда работу в Чехии можно будет восстановить, пока не сообщается. Также не известно, повлияет ли это на дату премьеры сериала, которая запланирована на август 2020 года.

Как известно, сериал разрабатывают специально для Disney+. В основе сюжета "Сокола и Зимнего солдата" – события, которые разворачиваются после фильма "Мстители: Финал". После поединка с Таносом и спасения Вселенной Капитан Америка уходит на пенсию, передавая свой знаменитый щит "Соколу" Сэму Уилсону. Именно он отныне будет защищать мир от злодеев, заручившись поддержкой "Зимнего солдата" Баки Барнса.

Съемки начались еще в октябре 2019 года в Атланте и уже не первый раз срывались. В января 2019 года авторы кинопроекта отменили работу в Пуэрто-Рико.


"Сокол и Зимний солдат" / NME

Коронавирус повлиял не только на съемки сериала от Disney+ и Marvel. Недавно стало известно, что премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на 7 месяцев из-за обострения ситуации с коронавирусом. Кинокартина с Дэниелом Крейгом в главной роли потеряет сотни миллионов долларов из-за незапланированных пересений презентаций, учитывая, что Китай – второй по величине кинорынок после США – теперь закрыт. Аналитики не исключают, что Universal также отложит премьеру еще одного потенциального лидера бокс-офиса – фильма "Форсаж-9", выход которого запланирован на 20 мая.

В общем убытки, которые принес коронавирус Голливуду, уже оценивается в 5 миллиардов долларов! Сотни кинотеатров до сих пор остаются закрытыми, поэтому премьеры многих фильмов до сих пор не состоялись.

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье LifeStyle Marvel Голливуд Кино
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