Съемки сериала "Ведьмак" завершились: что известно о ленте и когда ожидать премьеры

Очередной ожидаемый сериал от стримингового сервиса Netflix "Ведьмак" (The Witcher) уже осенью выйдет на большой экран. О завершении съемок сообщил главный герой сериала.

На личной странице в Instagram главный герой сериала "Ведьмак" (The Witcher) Генри Кавилл сообщил о завершении съемок финальных сцен первого сезона.

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Актер, который сыграет Геральта, опубликовал фото из гримерной и рассказал о впечатлениях от съемок.

Съемки первого сезона "Ведьмака" подошли к концу. Несмотря на то, что на фотографии выражение лица у меня не очень, это было невероятное приключение! Актерский состав и съемочная группа работали не покладая рук. Я очень горжусь вами. Говоря о команде: Джеки, Айбль и Леа – все они непревзойденные профессионалы, которые работали круглосуточно. Чтобы воплотить Ведьмака в жизнь, они не переставали постоянно улучшать образ Геральта. Спасибо за то, что сделали это путешествие удачным. Все эти подъемы в три часа ночи стоили того,

– откровенно написал о съемках Генри Кавилл.

Что известно о сериале "Ведьмак"?

"Ведьмак" (The Witcher) – экранизированный сериал, в основу которого положена серия книг польского писателя Анджея Сапковского. Также в будущей ленте в жанре фэнтези сыграет актриса Аллан. Ей досталась роль ведьмы Цириллы. Над постановками боев работает знаменитый словацкий каскадер Владимир Фурдик. Стоит отметить, что он также выполнял сложные трюки в сериале "Игра престолов".