Съемки третьей части "Фантастических тварей" начнутся уже в 2020 году: подробности

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Кадр из фильма "Фантастические твари 2"
Кадр из фильма "Фантастические твари 2" / IMDb

Любители фетези лент, в частности, мира Гарри Поттера, могут быть спокойны – третьей части "Фантастических тварей" быть! Уже весной 2020 года Warner Bros. начнет съемки следующего эпизода, который объяснит события, происходившие в прошлом.

В январе 2019 года стало известно, что съемки третьей части франшизы "Фантастических тварей" переносятся. Тогда фанаты подозревали, что такой жест от создателей фильма свидетельствует об их качественной работе над сценарием, поскольку вторая часть провалилась в прокате.

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Однако, как сообщает издание Deadline, съемки третьего эпизода запланированы на весну 2020 года. Также в источнике отмечается, что в новой части вернутся все актеры, снимавшиеся в двух предыдущих.

Известно, что события в третьей части "Фантастических тварей" будут разворачиваться в Бразилии и в североамериканской школе колдовства и волшебства Ильвермоне. По словам создателей, новый эпизод даст ответы на все вопросы, которые возникли во время просмотра фильма "Фантастические твари и преступления Гриндевальда".

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд Гарри Поттер
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