Съемки украинской комедии "Звезды по обмену" с Поляковой и Дзидзьо официально начались

Вскоре украинский кинематограф пополнится еще одной семейной комедией. Компании KINOROB (FILM.UA Group) вместе с Secret Service Entertainment Agency взялись за производство фильма, главные роли в котором сыграют Оля Полякова и Дзидзьо.

Любимый кинодуэт, Дзидзьо и Оля Полякова, снова появится на украинских экранах в новой семейной комедии "Звезды по обмену". Лидеры украинской киноиндустрии и шоу-бизнеса в очередной раз объединились, чтобы подарить ценителям качественного юмора еще один комедийный фильм. По словам создателей, в нем будут подниматься важные вопросы, среди которых человеческие отношения и настоящие ценности. Кто еще из украинских знаменитостей сыграет в комедии "Звезды по обмену" – съемочная группа пока не разглашает.

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По сюжету фильма, Оля Малякова и Фома Михайловский – непримиримые соперники на сцене. Как-то они неожиданно оказываются в телах друг друга. Конечно, конкуренты мечтают вернуться к привычной жизни, однако, чтобы получить то, что они хотят, им придется через многое пройти. Находясь не в своем теле, им придется решить проблемы не только своей семьи, но и наладить романтические отношения своего соперника.

Оля Полякова заверила, что комедия "Звезды по обмену" побьет все рекорды по кассовым сборам в Украине.

Это история не только о собственных амбициях. Она намного глубже и касается таких важных тем, как отношения с самыми близкими людьми, настоящие семейные ценности и любовь. Я уверена – будет очень круто, смешно и душевно,

– прокомментировала будущую премьеру звезда.



Оля Полякова сыграет главную роль в украинской комедии "Звезды по обмену" / Пресс-служба

Михаил Хома же в свою очередь заявил, что украинская комедия будет с глубоким социальным подтекстом: "Надо ценить то, что имеешь, и даже в погоне за своими амбициозными целями беречь отношения с близкими".

Мой герой увидит в семье Оли то, чего он сам не имеет, и Оля тоже поймет кое-что новое о своих родных. И им обоим придется стать психологами друг для друга и решить чужие проблемы, чтобы разобраться в себе,

– приоткрыл тайну сюжета картины Дзидзьо.

Известно, что премьера фильма "Звезды по обмену" запланирована на новогодние праздники в 2021 году. Дистрибьютором фильма в Украине стала FILM.UA Distribution вместе с компанией "Киномания".



Киностудия FILM.UA торжественно разбила тарелку по случаю старта съемок / Пресс-служба