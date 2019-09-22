Сенцов презентовал новую книгу во Львове: фото, видео

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Освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов приехал во Львов, где представил свою новую книгу "Маркетер".

По информации корреспондента 24 канала, Олег Сенцов свой визит в город Льва начал с писательского марафона в поддержку узников Кремля. Общественные активисты в центре города зачитали письма, послания и воспоминания о тех, кто находится в российском плену.

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"Один человек не может сделать ничего, но все вместе мы можем сделать очень много. Я надеюсь, мы все сможем вернуть наших ребят домой", – сказал режиссер.

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Олег Сенцов приехал во Львов / Фото "Издательство Старого Льва"

После этого в 13:00 во Львовской филармонии началась презентация книги Сенцова "Маркетер". К мероприятию присоединились главный редактор "Издательства Старого Льва" Марьяна Савка, украинский ПЕН-клуб и актриса Римма Зюбина.

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Олег Сенцов и Марьяна Савка / Фото "Издательство Старого Льва"

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Римма Зюбина читает отрывок из книги "Маркетер" / Фото "Издательство Старого Льва"

Что известно о книге "Маркетер"?Это книга – сборник автобиографической прозы о студенческих годах жизни Олега Сенцова. Автор рассказывает о сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безудержном веселье, безденежье. Написал ее режиссер находясь в российском плену. Рукопись передал в Украину и тут за нее взялось "Издательство Старого Льва".

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Книга Олега Сенцова "Маркетер" / Фото "Издательство Старого Льва"

Во время презентации Сенцов отметил, что у него немало творческих планов и насчет фильмов, и относительно следующей книги. Однако пока держит интригу и всех деталей не открывает.

Есть рукописи – готовые тексты, которые планирую через год презентовать во Львове. В частности, о годах плена. У меня сейчас есть 15 тетрадей с моими дневниками, рассказами, рефлексиями,
– отметил автор книги.

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На презентации собралось много людей / Фото "Издательство Старого Льва"

К слову! В Украину 7 сентября вернулись 24 захваченных Россией моряка и 11 узников Кремля, среди которых – Олег Сенцов. Обмен пленными с Россией состоялся по схеме "35 на 35". Среди задержанных в Украине лиц, которых передали РФ, оказался и Владимир Цемах – его считают основным требованием Путина.

Что известно об аресте Олега Сенцова оккупантами?10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными Олега Сенцова, Александра Кольченко и еще 33 украинских пленников Кремля освободили из плена.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости Украины Украина – Россия Новости Львова Литература Книги Заложники Украинцы в плену РФ Обмен пленными Форум издателей во Львове Олег Сенцов Новости культуры Новости России
Источник: 24 канал
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