"Скандал": кино о сексуальных домогательствах с Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби

Документальная (почти) драма о харассменте на американском телеканале Fox News.

"Скандал" – не совсем документальное кино, потому что некоторые события изменены для большей драматичности, а среди реальных действующих лиц встречаются вымышленные. Как, например, персонаж Марго Робби. Создатели предупреждают об изменении некоторых подробностей из первых кадров, но это не меняет факта основы из реальных событий.

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"Скандал": официальный кадр из фильма / IMDb

Зрителя переносят в события 2016-го года, когда создатель рейтингового американского телеканала Роджер Айлз сталкивается с обвинениями в сексуальных домогательствах. Тема не новая, хоть и относительно свежая. За последние 4 года сам Айлз успел побыть помощником Дональда Трампа в предвыборной гонке, умереть в 2017-м и стать героем (не всегда положительным) ряда фильмов и сериала с Расселом Кроу в главной роли.

Итак, история Айлза довольно известна американскому зрителю, но слишком далека для украинского. Поэтому, неподготовленному человеку смотреть "Скандал" может быть сложно: создатели фильма насыпают немало персонажей из Fox News, чьи имена ни о чем не говорят, и часто взывают к спорам за политические взгляды сугубо американского контекста.



"Скандал": официальный кадр из фильма / IMDb

То, что может заинтересовать в "Скандале" – нотка #MeToo и узнаваемые актрисы. Хотя, относительно узнаваемых тоже можно поспорить. Например, Шарлиз Терон загримировали так, что узнают только родственники, преданные фанаты, и те, кто прочитал постер к фильму с ее именем. С Кидман и Литгоу похожая ситуация. Собственно, за грим "Скандал" даже получила Оскар. Но, к сожалению, его мало, чтобы назвать фильм успешным.

Желание режиссера Джея Роуча поместить в фильм как можно больше подробностей хоть и понятное, но мешает следить за сюжетом. Тем более, конфликт изображен слишком хрестоматийно, чтобы претендовать на заявленный драматический эффект, который обещают сначала.



"Скандал": официальный кадр из фильма / IMDb

Марго Робби и ее персонаж, который называют "сборным образом", намекают на эмоциональный зашквар и сцена с поднятием юбки, без сомнения, сильная. Но эта сцена самая сильная в фильме по уровню напряжения. В большинстве, зритель видит то же, что можно в сухом виде прочитать на Википедии или в любом лонгриде, посвященном теме скандала на Fox News. А таких много.

Итак, в итоге имеем недостаточно эмоциональное кино о женщинах, которые боятся поставить крест на своей карьере, но не могут больше молчать. С персонажем из реальной жизни, олицетворяющим понятие злоупотребления властью и американским политическим фоном. Тема, без сомнения, важна и просматривается подоплека движения #MeToo, но история подана не лучшим образом.

Рейтинг фильма на IMDb – 6.8, а смотреть его рекомендуется с 16 лет.

Смотрите трейлер фильма "Скандал" онлайн:

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