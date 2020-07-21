Белорусский рэпер Серега более полугода живет с сыновьями Марком и Платоном, которых забрал от бывшей жены Полины Ололо. Артист снял документальный фильм "Тихая заводь" о жизни с детьми и показал, как воспитывает их. Он также рассекретил, что стало причиной "похищения" ребят.

В феврале 2020 года украинский шоу-бизнес потряс громкий скандал между экс-супругами Серегой и Полиной Ололо. Бывшая жена заявила, что рэпер забрал детей – 11-летнего Марка и 9-летнего Платона, которые после развода родителей жили с мамой. Она неоднократно заявляла о жестоких методах воспитания отца, который запрещает ей видеться с сыновьями.

Пока судебный процесс продолжается, 43-летний Серега снял документальный фильм "Тихая заводь", в котором впервые после "похищения" показался с сыновьями и рассказал, как им живется со звездным папой. Видео появилось на ютуб-канале рэпера.

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Почему Серега "похитил" сыновей у экс-жены?

Рэпер решил забрать детей из Киева в Харьков после того, как у младшего Платона начались проблемы с поведением: он стал неуравновешенным и агрессивным, ведь не мог контролировать свои негативные эмоции. Отцу посоветовали обратиться к психологу, но он заверил, что справится сам.

Я сам справлюсь с ситуацией. Ребенку не нужен психолог. Ребенку нужен отец,

– заявил Серега.

Он также предложил старшему сыну Марку пожить несколько месяцев вместе. Он сделал этот шаг после того, как увидел, что парень не слишком умело играет в футбол, и решил ему наладить тренировочный процесс.

Как Серега воспитывает сыновей?

В видео снялись и дети рэпера, которые заверили, что с папой им живется хорошо, ведь теперь они составили свой ежедневный график и режим. Старший сын Марк начинает день со спорта, готовит завтрак для себя и брата и ведет себя хорошо, поскольку с ними живет дедушка после инфаркта, которому нельзя нервничать. Вместо телевизора дети учат стихи. Они даже процитировали несколько реклам и поэзию на камеру, чтобы продемонстрировать, как изменилась их жизнь после переезда к отцу.

Когда Серега работает, с детьми остается Филипп, ранее служивший старшим сержантом во Французском легионе. Сам же отец заверил, что никогда не наказывает и не бьет детей. Его слова подтвердил и дедушка ребят.

Я принципиально не кричу на детей, не повышаю голос и не применяю физические наказания. Я сразу так постановил и придерживаюсь этих принципов все время, пока их воспитываю,

– отметил Серега.

"Это были "комнатные" дети, которые привыкли к телевизору и рекламе. Первое, что мы для них сделали, – это режим и дисциплина. Дети начали жить спортивной жизнью, правильно питаться. Они развиваются, они читают и смотрят научные фильмы", – рассказал Филипп.

Тихая заводь: смотрите видео онлайн