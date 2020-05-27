Серега впервые высказался относительно скандала с экс-супругой и "похищенными" детьми

Белорусский рэп-исполнитель Серега недавно попал в громкий скандал, связанный якобы с похищением детей у бывшей жены Полины Ололо. Впервые за долгое время певец решил объяснить собственную позицию.

По словам Сергея Пархоменко, которого в фейсбуке все знают как Серегу, он с уважением относится к своей бывшей возлюбленной и никоим образом не пытается ее дискридитировать. Он понимает ее желание заниматься сыновьями, но считает, что все должен решить суд.

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"Для начала я могу и хочу сказать только хорошее о матери моих детей. Она – прекрасный человек с особым чувством материнской ответственности. Я принципиально воспитываю своих сыновей в абсолютном уважении к матери и во всем медийном поле они не смогут когда-нибудь прочитать ни одной другой моей позиции по отношению к ней, кроме как уважительной. Ее актуальное стремление заботиться о детях и любыми средствами убедить общественность в том, что их отец – то есть я – недостойный и аморальный человек, еще до суда, продиктовано суровой необходимостью ее жизненных обстоятельств и чрезмерной уязвимостью. И здесь я, как никто другой, берусь понять ее", – отметил Серега.

Мужчина рассказал, что он с экс-супругой по-разному смотрят на мир. По его мнению, Полина "искренне проживает свою реальность" и "убедительна в своей версии", что Серега похитил их детей. Но он объяснил, что если это так, то это еще нужно доказать в суде.

Именно поэтому мы все так ждем решения данного вопроса в правовом поле, вот почему я все это время был сознательно скуп на комментарии и оценочные суждения по поводу любых высказываний третьих лиц в мой адрес. Я считаю, что действовать именно так, а не иначе – единственно верный выбор и мое неотъемлемое право,

– резюмировал Серега, добавив, что если бы он хотел решать этот вопрос в формате реалити-шоу, то он бы это давно сделал.

Серега также добавил, что нет никакой катастрофы в том, "что родители иногда видят процесс воспитания и образования своих детей по-разному", поэтому для этого и приходится на помощь суд. По его словам, в его с Полиной ситуации речь идет лишь об определении места жительства с одним из родителей, а не о лишении родительских прав.

"До суда мои дети находятся со мной при наличии у меня всех разрешительных документов со стороны их матери – этот факт легко проверить и подтвердить. Остальное вы узнаете после окончания судебного разбирательства, дождитесь его, как и подобает воспитанным и законопослушным гражданам", – подытожил Серега. На заметку бывшего мужа Полина Ололо пока никак не отреагировала.

Что известно о детях Полины Ололо и рэпера Сереги?

В феврале 2020 года Полина Ололо заявила, что ее бывший муж, рэп-исполнитель Серега якобы похитил их сыновей. Произошло это после одной из тренировок, на которую мама завезла их утром. Это был последний раз, когда она видела своих детей. Кроме 10-летнего Марка и 9-летнего Платона у экс-супругов есть еще маленькая дочь, которая живет с Полиной. Все время, пока Серега прятал детей, у них были выключены телефоны, а о их местонахождении никто не знал.

24 мая Полина впервые за долгое время смогла найти и увидеть сына Платона на территории отеля под Киевом. Место пребывания детей ей смс-сообщением прислал неизвестный абонент. Но во время встречи с матерью парень был встревожен и напуган, и постоянно спрашивал, имеет ли мама средства на их содержание. Старший сын Марк отказался видеться с Полиной. 26 мая женщина во второй раз приехала под гостиницу, но там ее встретил только муж Серега, который был нервным и закрыл перед ней дверь. Ололо решила вызвать полицию и зафиксировать инцидент.