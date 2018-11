Американская теннисистка Серена Уильямс названа женщиной года по версии журнала GQ. Ее фотография опубликована на обложке журнала.

Стоит отметить, что сама номинация носит название Men of the Year, однако на обложке журнала Men зачеркнули и написали Women. Это слово написано фирменным стилем дизайнера Вирджил Абло. Именно он спроектировал ее платье для US Open.

Читайте также: Куда Свитолина тратит деньги за свои победы: комментарий чемпионки

На трех других обложках изображены мужчины, которые получили другие номинации. "Лидером года" стал актер Майкл Б. Джордан, "Звездой года" – актер Генри Голдинг, "Режиссером года" – Джона Хилл.

Читайте также: Элина Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA

Однако стоит заметить, что многих возмутил тот факт, что слово Women было взято в кавычки.

Michael B. Jordan & Serena Williams cover GQ’s 2018 Men & “Woman” (handwritten by @virgilabloh) Of The Year Issue. pic.twitter.com/c11bkrxZzr — Karen Civil (@KarenCivil) 12 листопада 2018 р.

Напомним, что теннисистка в этом году вышла из декрета и вернулась в спорт. И сделала это довольно успешно, дважды сыграв в финалах турниров Grand Slam – Wimbledon и US Open. При этом в финале Открытого чемпионата США Уильямс уступила японке Наоми Осаке. Во время игры американка получила три предупреждения: за прием сигналов от тренера, за сломанную ракетку и за то, что обозвала судью вором и лжецом. Также спортсменка обвинила арбитра в сексизме.