Серена Уильямс названа "женщиной" года по версии журнала GQ

20 Читати новину українською
Серена Уильямс на обложке журнала GQ
Серена Уильямс на обложке журнала GQ

Американская теннисистка Серена Уильямс названа женщиной года по версии журнала GQ. Ее фотография опубликована на обложке журнала.

Стоит отметить, что сама номинация носит название Men of the Year, однако на обложке журнала Men зачеркнули и написали Women. Это слово написано фирменным стилем дизайнера Вирджил Абло. Именно он спроектировал ее платье для US Open.

Читайте также: Куда Свитолина тратит деньги за свои победы: комментарий чемпионки

На трех других обложках изображены мужчины, которые получили другие номинации. "Лидером года" стал актер Майкл Б. Джордан, "Звездой года" – актер Генри Голдинг, "Режиссером года" – Джона Хилл.

Читайте также: Элина Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA

Однако стоит заметить, что многих возмутил тот факт, что слово Women было взято в кавычки.

Напомним, что теннисистка в этом году вышла из декрета и вернулась в спорт. И сделала это довольно успешно, дважды сыграв в финалах турниров Grand Slam – Wimbledon и US Open. При этом в финале Открытого чемпионата США Уильямс уступила японке Наоми Осаке. Во время игры американка получила три предупреждения: за прием сигналов от тренера, за сломанную ракетку и за то, что обозвала судью вором и лжецом. Также спортсменка обвинила арбитра в сексизме.

Теги: LifeStyle Теннис Спорт
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
200
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
319
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
694
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
138
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
113
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
780
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук