Серена Уильямс вновь снялась для обложки модного журнала: эффектные фото мировой теннисистки

Профессиональная теннисистка и близкая подруга Меган Маркл украсила обложку свежего выпуска журнала Essence. В сентябрьском номере 37-летняя Серена Уильямс заговорила о современной моде и своем взгляде на классификацию моделей, а также рассказала о своей линейке одежды.

В конце июля Серена Уильямс была признана самой модной спортсменкой года, а уже в августе иностранный журнал Essence представил сентябрьскую обложку, которую она также украсила своим портретом.

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На лицевой странице 37-летняя спортсменка появилась крупным планом. Левая сторона ее лица была раскрашена белой краской. Над рисунком работала нигерийская художница Сенбанджо.



Серена Уильямс / Instagram / @essence

Во время фотосессии для глянца одна из лучших подруг Меган Маркл рассказала журналистам о том, что всегда ищет в моде.

Я обожаю моду, это очевидно. Вещи должны в первую очередь подходить мне, как будто сливаться со мной. Мне нравятся не только необычные вещи, но и классические. Все зависит от ситуации: я могу надеть какой-то сумасшедший разноцветный костюм или что-то необычное, чего я раньше никогда не надевала. Честно говоря, я могу выбирать совершенно разные вещи. Все зависит от того, как я себя чувствую,

– отметила Серена Уильямс.

После этого она заговорила о собственной линейке одежды Serena, в выпуск от которой недавно вышла модель красного платья. По словам теннисистки, она разработала универсальной красное платье, которое подойдет всем девушкам. Также она отметила, что в узких кругах они и ее близкие не употребляют словосочетание plus-size относительно классификации пышнотелых моделей. Вместо этого они называют их great, что означает модели большого размера.