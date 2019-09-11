Серена Уильямс вышла на подиум с 2-летней дочкой: фото с показа модного бренда теннисистки

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Серена Уильямс с дочкой
Серена Уильямс с дочкой / Getty Images

Знаменитая американская теннисистка и близкая подруга герцогини Сассекской Серена Уильямс накануне, 10 сентября, представила свой модный бренд Serena. После показа, который состоялся в рамках Недели моды в Нью-Йорке, 37-летняя спортсменка вышла на подиум со своей маленькой дочерью Алексис.

В начале августа Серена Уильямс стала звездой свежего номера журнала Essence, в котором заговорила о своем бренде и его назначении. Она рассказала об универсальном красном платье, которое есть в новой коллекции, и почему она хотела его создать. А накануне, 10 сентября, мировая теннисистка презентовала собственную марку на Неделе моды в Нью-Йорке.

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Звездными гостями на показе Серены Уильямс стали Эшли Грэм, которая недавно сообщила о беременности, Ким Кардашян и многие другие.

Что интересно, показ подруги Меган Маркл прошел в формате see now buy now. Эта фраза означает, что гости могут сразу же приобрести модели, которые им по душе, после завершения показа. Стоит добавить, что Серена Уильямс пригласила на презентацию бренда известную модель plus-size Хейли Хассельхофф, ведь раньше она рассказывала, что платья в ее коллекции будут охватывать как можно большие размеры.

После завершения показа теннисистка вышла на подиум поблагодарить гостей за присутствие и поддержку, держа на руках свою 2-летнюю дочь Алексис Олимпию Оганян.

Я не думала, что все произойдет так быстро, что мне позвонят и скажут: "Друзья, мы хотим, чтобы вы участвовали в Неделе моды в Нью-Йорке",
– сказала Серена Уильямс об участии в Неделе моды.

Серена Вільямс
Серена Уильямс с дочкой / Getty Images

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Теги: Спорт LifeStyle Неделя моды Звездные дети Звездные мамы Серена Уильямс
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