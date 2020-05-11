Сергей Бабкин показал архивные фото венчания с женой: впечатляющие кадры

Сегодня, 11 мая, украинский музыкант празднует 12 годовщину венчания со своей женой Снежаной. По случаю праздника Сергей Бабкин поделился эксклюзивными кадрами из семейного альбома, сделанными во время обряда, и поздравил любимую со знаковым днем роскошным букетом.

Сергей и Снежана познакомились 2007 году, а уже через год 11 мая – тайно обвенчались. Официальный брак пара заключила только в 2009 году, однако с того момента, как закрепила отношения перед Богом, остается неразлучной и по сей день. Так, в инстаграм-профиле Сергей Бабкин публично поздравил любимую жену с 12 годовщиной венчания.

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Как выяснилось, обряд состоялся в скромной церкви, которая расположена в том же помещении, что и магазин. Тогда 29-летний певец и 22-летняя актриса обменялись обетами в присутствии только двух свидетелей, оставив таинство исключительно своим праздником. Снежана была одета в белое платье до колен, туфли на невысоком каблуке, а волосы собрала в длинную косу и прикрыла платком. Сергей Бабкин также предстал в светлой одежде-штанах, рубашке с короткими рукавами и туфлях.

Наше 11 мая много-много лет назад! Наше начало! Делюсь самым сокровенным – таинством венчания!

– прокомментировал артист.

Для просмотра всех фото с венчания Сергея и Снежаны Бабкиных листайте вправо.

Один из крупнейших романтиков украинского шоу-бизнеса не мог оставить жену без подарка в такой знаковый для них день. Он поздравил любимую прямо в постели, засыпав ее лепестками роз. Впоследствии Сергей Бабкин подарил Снежане огромный букет цветов, которые она показала в сети. "Наше утро! 12 лет со дня венчания. Самый волшебный наш праздник", – отметила избранница музыканта.

Напомним, что у супругов не было пышной свадьбы с десятками приглашенных гостей, а невеста вместо белого свадебного платья надела джинсовое платье и кожаные сапоги на шпильке. Они поженились 27 марта 2009 года. Сергей Бабкин вспомнил, что едва не проспал свою свадьбу, ведь в тот день приехал в родной Харьков из Киева, где был на гастролях две недели. Его праздничные сборы длились 5 минут, однако в ЗАГС он все же успел.