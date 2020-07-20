Один из создателей украинского киноискусства, армянин по происхождению Сергей Параджанов умер 30 лет назад. Гений ушел из жизни 20 июля 1990 года в Ереване. Мировую славу он получил благодаря экранизации повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". В годовщину смерти выдающегося режиссера, журналисты LifeStyle 24 подготовили для вас его биографию и фильмографию.

Сергей Параджанов вошел в число тех художников, которые были основателями украинского кинематографа. Он был не только очень талантливым режиссером, но и прекрасным человеком с четкой гражданской позицией. Через какие тернии Параджанову пришлось пройти и какими фильмами он пополнил сокровищницу мирового киноискусства – читайте в материале 24 канала.

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Биография

Сергей Иосифович родился 9 января 1924 года в семье антиквара. Отец надеялся, что дети пойдут по его стопам, ведь раньше профессия антиквара передавалась из поколения в поколение, однако Сергей выбрал другой путь. И папа не смог ему простить этого. Но изысканный вкус и умение отличить настоящую драгоценность от подделки все же передались Параджанову по наследству. И, стоит отметить, что это умение помогало Сергею в тяжелые времена подрабатывать.

Сергей учился в обычной средней школе, после этого решил поступать в Институт железнодорожного транспорта. В школе технические предметы он не очень любил и это сказалось на его образовании. Ровно через год Параджанов бросил вуз.



Кинохудожник Сергей Параджанов / Фото: gordonua.com

В 1941-1943 годах работал художником-технологом на тбилисской фабрике "Советская игрушка". Он хорошо рисовал, поэтому работа ладилась.

Позже поступил на вокальное отделение Тбилисской консерватории. В составе концертной труппы дал примерно 600 выступлений. Позже перевелся в Москву, где учился в консерватории и параллельно на режиссерском факультете Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

Параджанов и Украина

Сергей Иосифович работал ассистентом режиссера на фильме "Тарас Шевченко". Закончив в 1951 году ВГИК он начинает заниматься собственной карьерой. В частности, много снимал и в Украине. Здесь он создал такие киноработы:

"Наталья Ужвий" (1957);

"Золотые руки" (1957);

"Мысль" (1957);

"Первый парень" (1958);

"Украинская рапсодия" (1961);

"Цветок на камне" (1962).



Украинский и армянский режиссер Сергей Параджанов / Фото: armenpress.am

"Тени забытых предков"

Мировая слава к кинохудожнику пришла в 1964 году. Именно тогда он экранизировал повесть украинского писателя Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". Лента даже получила приз на Всесоюзном кинофестивале в Киеве, который состоялся в 1966 году.

В целом фильм в двадцать одной стране получил 39 международных наград, 28 призов на кинофестивалях, 24 из которых были гран-при. Однажды польский режиссер Анджей Вайда встал перед Параджановым на колени и в знак благодарности за этот шедевр поцеловал руку.

Сергей Параджанов – "Тени забытых предков": смотрите видео онлайн

Жизнь за решеткой

Параджанов был из тех деятелей украинской науки и культуры, кто в 1965-1968 годах протестовал против массовых политических арестов. Он не стеснялся высказывать собственное мнение и отстаивать четкую гражданскую позицию, зная, что может быть жестоко наказан за это. Впоследствии Сергей Иосифович подвергся преследованиям и был вынужден уехать в Армению.

В 1973 году, после возвращения в Киев был арестован и приговорен к пятилетнему сроку за гомосексуализм. При этом в обвинительном заключении были также статьи "за спекуляцию" и "за украинский национализм". 5 лет строгого режима он отбывал в колонии в Алчевске. Казалось бы, что статья за гомосексуализм не давала ему шансов на выживание, однако Параджанов пользовался большим авторитетом в тюрьме. Благодаря стараниям многих организаций и известных людей 30 декабря 1977 года режиссера освободили.

Я армянин, который родился в Тбилиси и сидел в российской тюрьме за украинский национализм,

– говорил Сергей Иосифович.

Поскольку Сергею запретили жить в Украине, то он переехал в Тбилиси. Однако преследования со стороны советских репрессивных органов продолжались и из-за идеологической цензурі не вышли такие фильмы, как "Intermezzo" "Киевские фрески", "Икар", "Исповедь".



Сергей Параджанов / Фото: uinp.gov.ua

Последние годы жизни кинохудожника

Едва ли не самой большой трагедией для Параджанова стала смерть его сестры Анны. Он своими руками создал чрезвычайно красивый наряд для гроба.

Уже через несколько месяцев после этого у режиссера обнаружили рак легкого. Операцию по удалению этого органа провели в Москве. Однако она не помогла и состояние художника только ухудшалось.

Все знают, что у меня три родины. Я родился в Грузии, работал в Украине и собираюсь умирать в Армении,

– говорил Параджанов в одном из интервью.

17 июля 1990 года он приехал в Ереван. А через три дня выдающийся деятель культуры ушел из жизни.



Выдающийся режиссер Сергей Параджанов / Фото: kinobuk.com

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