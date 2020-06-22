Сегодня, 22 июня, Сергей Притула празднует 39-ый день рождения. По этому случаю журналисты 24 канала решили вспомнить мультфильмы, в которых можно услышать голос звездного именинника.

Сергей Притула хорошо известен украинцам по рейтинговым телепроектам "Варьяты-шоу", "Суперинтуиция" и "Кто сверху?". Немало поклонников шоумена помнят и его выступления в украинском Comedy Club и "Файна Юкрайна". В каждом из этих шоу Сергей Притула поражал зрителей юмором и остроумием. В то же время не менее талантливым он оказался и в озвучивании мультфильмов.

Рекомендуем Сергей Притула посоветовал 5 небанальных фильмов, которые смогут вас поразить

По случаю дня рождения юмориста журналисты 24 канала решили подобрать 4 мультфильма, в которых можно услышать голос Сергея Притулы.

"Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" (2018)

В украинском мультфильме "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила" Сергей Притула озвучил Нестора Летописца.

По сюжету, странствующий артист Руслан мечтает стать настоящим рыцарем, но продолжает выступать со своими шоу в Киеве. Но однажды он встречает красавицу Милу, не подозревая, что она – принцесса. Руслан сразу же влюбляется в девушку. Но о счастливом бракосочетании парень может только мечтать: Людмилу похищает могучий колдун Черномор. Отважный артист, несмотря на опасность, отправляется в увлекательное путешествие, чтобы спасти любимую.

Смотрите трейлер к мультфильму "Викрадена принцеса: Руслан і Людмила": видео

"Тайная жизнь домашних животных" (2016, 2019)

Любимый персонаж из "Секретов домашних животных" – кролик Снежок – в украинском дубляже звучит голосом Сергея Притулы. В этом мультфильме актер непревзойденно передал характер персонажа и сделал его реплики еще забавнее.

Смотрите, как Сергей Притула озвучил Снежка: фрагмент видео

К теме 15 лучших мультфильмов по версии зрителей: что посмотреть с детьми на выходных

В центре сюжета – жизнь собаки Макса, который живет в престижном районе Нью-Йорка. Его хозяйка Кэти заботится о главном герое, а когда она идет на работу, он развлекается со своими друзьями. Но идиллия заканчивается, когда в их квартире поселяется дворняжка Дюк, а по недоразумению они оба оказываются на улице. Собакам придется объединиться в команду, ведь на них устроит охоту кролик Снежок, который руководит армией брошенных животных.

Во второй части мультфильма приключения домашних любимцев продолжатся.

Смотрите трейлер к мультфильму "Тайная жизнь домашних животных 2": видео

"Стань легендой! Бигфут Младший" (2017)

Главный герой Адам решается на опасное путешествие, чтобы найти своего пропавшего отца. И ему это удается, однако тайны родственника еще опаснее, чем можно было представить. Оказывается, отец Адама – снежный человек Бигфут, скрывающийся в лесах. Его начала преследовать корпорация HairCo, которая стремится устроить научные эксперименты, которые могут завершиться летально. Чтобы не подвергать близких опасности, он покинул семью. Но как только Адам находит папу, на их след наталкиваются представители HairCo.

В мультфильме Сергей Притула озвучил Бигфута.

Смотрите трейлер к фильму "Стань легендой! Бигфут Младший": видео

"Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров" (2016)

Не менее увлекательным является мультфильм "Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров". По сюжету Робинзон Крузо попадает на необитаемый остров. Он убежден, что один живет там, но на самом деле некоторое время за ним наблюдали звери. Когда животные поняли, что Робинзон Крузо не представляет для них угрозы, они выходят знакомиться с новым обитателем острова. И если одни герои хотят стать друзьями человека, то другие – мечтают полакомиться им.

Как Робинзон Крузо заговорил голосом Сергея Притулы: смотрите видео

Интересно, что гонорары за озвучивание мультфильмов Сергей Питула передает на благотворительность. Так, за роль Снежка в "Тайной жизни домашних животных" шоумен оплатил отдых детей украинских военных и приобрел оборудование для детской клиники в Тернополе.