Популярный ведущий и шоумен Сергей Притула сегодня, 22 июня, отмечает свой 39 день рождения. Именинник решил отпраздновать его в семейном кругу в живописных Карпатах. Он поделился трогательным фото, которое сразу покорило сеть.

Сергей Притула – не только успешный юморист и ведущий, но и любящий муж и отец двоих детей – дочери Соломийки и сына Дмитрия. Он обожает проводить время с семьей, поэтому решил отметить свое 39-летие в кругу самых близких. Фото с празднования он опубликовал на личной странице в инстаграме.

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По случаю дня рождения Сергей Притула с семьей отправился в Карпаты, ведь обожает отдых на природе и имеет своеобразную традицию встречать новый год своей жизни в горах. Так, в прошлом году во время шумной вечеринки с друзьями он сломал ногу, а травма обернулась для него хирургическим вмешательством и несколькими месяцами в гипсе.

Несмотря на прошлогодний инцидент Сергей Притула не отказался от празднования в Карпатах и искренне надеется, что этот визит пройдет без досадных конфузов.

39! Надеюсь, в этот раз визит в Карпаты обойдется без сломанных конечностей,

– подписал шоумен сообщение.

На фото Притула позирует рядом с женой Екатериной, сыном Дмитрием, племянником Даниилом и 2-летней дочкой Соломией на руках. Семья в хорошем настроении и в предвкушении празднования среди фантастических пейзажей.

Как Сергея Притулу поздравили с днем рождения?

Стоит отметить, что с 39-летием звезду поздравили и знаменитые коллеги. Так, коллега-ведущая программы "Кто сверху?" Леся Никитюк опубликовала в инстаграм-сторис совместное фото на руках у Притулы, которое было сделано на съемочной площадке.



Леся Никитюк поздравила Сергея Притулу с днем рождения / Фото Instagram Stories/ @lesia_nikituk

А телеведущая Маша Ефросинина, которая стала для именинника хорошей подругой, призналась, что он заставил ее поверить в дружбу между мужчиной и женщиной. Поздравительное сообщение она дополнила серией фото с совместной вечеринки, на которых звезды отплясывали рядом. "Я вообще не верю в дружбу между мужчиной и женщиной! Но ты заставляешь меня периодически в этом сомневаться! Люблю тебя, мой мегаталантливый и необычный друг. С днём рождения! Я рядом!" – написала Ефросинина.