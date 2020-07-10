Украинский телеведущий Сергей Притула вместе с напарницей по шоу "Кто сверху?" Лесей Никитюк приняли участие в съемках нового эпизода 10 сезона. Учитывая пандемию коронавируса и карантинные ограничения, съемки программы состоялись совсем по-другому, чем раньше.

На своей фейсбук-странице Сергей Притула обнародовал селфи-фото со съемочной студии программы "Кто сверху?", где посреди зала стояла копна сена. Наверное, новый выпуск будет очень забавным и интересным, а вот деталями съемок ведущий охотно поделился с поклонниками.

К теме Лидер "Без Обмежень" показал, как проходит тест на коронавирус – эмоциональное видео

Съемки "Кто Сверху?" в новых реалиях – это: по 10 человек с каждой стороны, а не по 100; 2 ПЦР теста за 10 дней; 3 обработки съемочной площадки дезинфицирующими средствами за 1 смену; игра "догадайся с кем общаешься из админгруппы за маской?" и т. д. Но, несмотря на все, юбилейный 10-ый сезон будет замечательным! Это я вам могу гарантировать!

– написал Притула.

Кроме телеведущего, своими впечатлениями от съемок поделилась и украинская певица Наталка Карпа, которая стала гостьей нового эпизода 10 сезона. Вместе с ней на одной "игре" между мужчинами и женщинами приняли участие Оля Цибульская, Дарья Петрожицкая, Слава Демин, Александр Рудинский и Иван Нави.

"Вчера был Безумный день крутяцких съемок. Было весело, дружно и интересно! Спасибо, "Новый канал", ждем новый сезон "Кто сверху?". А пока скажу, что наша игра в юбилейном десятом сезоне закончилась на сеновале! Ох, и смешно будет! Soon", – поделилась эмоциями в інстаграмі Карпа.



Звезды на съемках развлекательного шоу во время карантина / Instagram / @natalkakarpa