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Сергей Притула покорил сеть забавным видео с маленькой дочкой: "диалог" девочки с коровой

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Сергей Притула покорил сеть забавным видео с маленькой дочкой
Сергей Притула покорил сеть забавным видео с маленькой дочкой / Instagram / @siriy_ua

Популярный шоумен решил поделиться со своей семьей сельским опытом, который получил в детстве. Для двухлетней дочери Сергея Притулы Соломии поездка стала настоящим праздником. Девочка была в восторге от встречи с коровой и попыталась ее накормить.

Смешное видео с дочкой Сергей Притула разместил в инстаграм-профиле. Поездка в село и встреча с коровой вызвала шквал эмоций у девочки, которая привыкла к жизни в городе. Звездный папа признался, что такая "щенячья" радость ребенка ошеломила его.

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Сергей Притула провел свое детство в поселке Вишневец на Тернопольщине и испытал настоящий "вкус" деревенской жизни. Он пас коров, перебрасывал навоз, кормил цыплят, складывал сено в копны и отсекал ботву от свеклы, поэтому обычной коровой его точно не удивишь, в отличие от двухлетней Соломии.

Дочь шоумена, которая привыкла видеть скот только на картинках, попыталась договориться с коровой и накормить ее цветочком. Она не скрывала своего счастья и от того, что погладила животное. Притула назвал девочку "урбанизированным ребенком" и отметил, что такая реакция на корову после столицы вполне прогнозируема.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моє дитинство пройшло в смт. Вишнівець. Я пас корів (у нас були Зірка, Малина і Чорно-Ряба), відкидав гній та вичерпував гноївку за коровами і свиньми, годував курчат, складав сіно в копиці, відсікав гичку від буряків, волочив мішками тирсу з «пілорами», щоб стелити худобі... Тому, мені трішки дивно бачити таку «песенячу» радість дитини від спілкування з корівкою. Але, з іншого боку, чого чекати від урбанізованої дитини;)))))?! Пізнаємо життя у всіх його вимірах! Гарнтй був день! @kateryna_pry треба буде повторити;)))!!!

Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)

Ранее телеведущий показал не менее забавные кадры, как он развлекался с дочкой на карантине. "Карантин вверх тормашками", – прокомментировал Сергей Притула фото, на которых энергичная девочка не дает ему заскучать. Соломию вполне удовлетворяло то, что папа остается дома и уделяет ей много внимания.

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Сергей Притула Звездные дети
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