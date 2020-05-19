Сергей Притула покорил сеть забавным видео с маленькой дочкой: "диалог" девочки с коровой

Популярный шоумен решил поделиться со своей семьей сельским опытом, который получил в детстве. Для двухлетней дочери Сергея Притулы Соломии поездка стала настоящим праздником. Девочка была в восторге от встречи с коровой и попыталась ее накормить.

Смешное видео с дочкой Сергей Притула разместил в инстаграм-профиле. Поездка в село и встреча с коровой вызвала шквал эмоций у девочки, которая привыкла к жизни в городе. Звездный папа признался, что такая "щенячья" радость ребенка ошеломила его.

Читайте также О войне, Майдане и интимной жизни: Сергей Притула назвал 5 любимых фильмов

Сергей Притула провел свое детство в поселке Вишневец на Тернопольщине и испытал настоящий "вкус" деревенской жизни. Он пас коров, перебрасывал навоз, кормил цыплят, складывал сено в копны и отсекал ботву от свеклы, поэтому обычной коровой его точно не удивишь, в отличие от двухлетней Соломии.

Дочь шоумена, которая привыкла видеть скот только на картинках, попыталась договориться с коровой и накормить ее цветочком. Она не скрывала своего счастья и от того, что погладила животное. Притула назвал девочку "урбанизированным ребенком" и отметил, что такая реакция на корову после столицы вполне прогнозируема.

Ранее телеведущий показал не менее забавные кадры, как он развлекался с дочкой на карантине. "Карантин вверх тормашками", – прокомментировал Сергей Притула фото, на которых энергичная девочка не дает ему заскучать. Соломию вполне удовлетворяло то, что папа остается дома и уделяет ей много внимания.