Сергей Притула признался, в какой момент для него Киев стал родным

Украинский журналист и волонтер Сергей Притула за несколько дней до Дня города Киева поделился собственными воспоминаниями о столице Украины, которую он приехал покорять 14 лет назад.

Телеведущий Нового канала не стесняется говорить, что первое время в Киеве после переезда из Тернополя жил в съемной квартире с группой "Скай", где по его словам "там был дурдом". Об этом он рассказал изданию Elle.

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Зачем вымахиваться перед людьми, мол, "Я такой крутой, живу в Киеве, когда ты живешь в двухкомнатной квартире, где еще восемь человек? Я знаю, о чем говорю, ибо сам такой период проходил, когда мы на улице Патриса Лумумбы (сейчас – Иоанна Павла II) жили тусовкой с группой "Скай", и там, конечно, был дурдом!

– рассказал Притула.

По его словам, в начале 2000-х в столицу из Тернополя переехало немало знакомых, но осталось жить мало. Мужчина убежден, что этот город никого не ждет с широко распростертыми руками.

"Киев – это невероятный город, город возможностей, город, который никогда никого не ждет с распростертыми объятиями. Адаптация к нему происходила довольно сложно. Я принадлежу к определенной категории тернополян, которые выехали в Киев "пачкой". Вместе с тем, пацанов и девушек из тернопольской "диаспоры", с которыми я регулярно общался в середине "нулевых", было примерно десятка два. Из них в Тернополь вернулось более половины. Не смогли реализовать себя, не смогли адаптироваться", – вспомнил Сергей Притула.

Но телеведущий четко помнит, какой момент для него стал знаковым в Киеве – когда он наконец понял, что его дом в столице, а не где-либо.

Четко помню, когда понял, что люблю Киев... Я работал на "Music-радио", тогда очень поздно вышел из офиса радиостанции после вечернего эфира. Там светил фонарь, и падал хлопьями снег. Я стоял и думал: "Хочу домой". Тогда в моем воображении предстала не старая квартира, которую я арендовал в Тернополе, не мамина хата в Збараже, а вот именно та, в Киеве, где я на тот момент жил,

– признался мужчина.