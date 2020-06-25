Успешный шоумен уже пять лет вместе с продюсером Екатериной Сопельник, в браке с которой родилась его дочь Соломийка. Однако этому счастливому союзу предшествовало бракосочетание с тернополянкой Юлией, которое завершилось разводом. После разрыва Сергей Притула поддерживает бывшую и даже подарил ей огромную квартиру.

О личной жизни Сергей Притула рассказал в интервью для программы "Звездный путь". Он довольно редко комментирует первый брак с Юлией Андрийчук, которая в 2008 году родила ему первенца – сына Дмитрия. Вокруг второго бракосочетания шоумена было немало слухов. Однако сам артист опровергает то, что Екатерина Сопельник якобы разрушила его семью.

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Сергей Притула отмечает, что развод с Юлией произошел по их общему согласию и стал логичным завершением частых семейных конфликтов и споров. Они пытались сохранить брак, однако было уже слишком поздно. А роман с Екатериной завязался только тогда, когда предыдущие отношения трещали по швам.

На тот момент, когда Притула женился во второй раз – в 2015 году, его первая жена уже была беременна от другого. Однако бывший муж даже несмотря на развод пытался поддержать Юлию, которой приобрел роскошную квартиру в 150 квадратных метров и в два яруса только для того, чтобы беременная женщина чувствовала себя комфортно во время воспитания ребенка.

Если расстаются двое, то, наверное, надо создать некий образ засранца, который достиг чего-то и оставил бедную и убитую горем женщину. Не зная, что я продолжал жить на 30 квадратных метрах, но купил своей бывшей 150 квадратных метров,

– подчеркнул Сергей Притула.

Сейчас ведущий в замечательных отношениях с бывшей женой. Он не только общается с ее нынешним мужем, но и познакомил любимую Екатерину с Юлией. Женщины говорят на тему воспитания детей, а 12-летний сын Дмитрий от первого брака с пониманием отнесся к разводу родителей.

Напомним, что сразу после окончания института Сергей Притула чуть не женился на спор. Он рассказывал, что хотел проверить на решимость одну из подруг и на глазах у друзей предложил пойти в ЗАГС. Девушка согласилась и уже с цветами перед дверью кабинета, в котором пишут заявления молодожены, Притула выпалил: "Малая, да я прикалывался".