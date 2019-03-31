Сергей Бабкин едва не проспал собственную свадьбу: интересные подробности

Украинский артист и участник группы 5'nizza Сергей Бабкин, который ожидает пополнения в семье, отпраздновал 10 лет брака с женой Снежаной. Певец признался, что едва не проспал собственную свадьбу.

Бабкин опубликовал на своей странице в Instagram совместные снимки со Снежаной со дня росписи в 2009 году.

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"27 марта международный день театра! Профессиональный праздник всех, чья жизнь так или иначе связана с театральным искусством. Но я был бы не я, если бы сказал иначе. Ровно 10 лет назад, в моей жизни, 27 марта стало иметь совсем другое значение... очень личное. В этот день мы со Снежаной вышли из ЗАГСа, развернули паспорта на странице со штампом о браке и сфотографировались. Это был 2009 год", – сообщил артист.

На опубликованных фото Сергей и Снежана забавно демонстрируют открытые на странице со штампом паспорта. А в интервью в "Светской жизни" певец признался, что едва не проспал день свадьбы.

Это был просто сумасшедший день. Снежана конечно готовилась, утром поехала делать прическу, а я в то утро приехал из Киева, где был на гастролях где-то две недели. Я поехал сразу домой и рухнул спать, потому что не выспался в поезде. И я едва не проспал. Моя мать позвонила Снежане и спросила, будить ли меня, а она неожидала, говорит, да, да конечно будите. Я подскочил, что было то и надел и за 5 минут доехал до ЗАГСа,

– вспомнил Бабкин.