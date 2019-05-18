Сергей Бабкин изменился до неузнаваемости: фото нового имиджа

Один из популярных украинских артистов неожиданно решил сменить имидж. Сергей Бабкин перекрасил волосы и бороду, выбрав цвет "платиновый блонд".

Об изменениях образа 40-летний певец, который вскоре четвертый раз станет отцом, сообщил на официальной странице в Instagram. Сергей Бабкин опубликовал соответствующее фото, на котором появился со светлыми волосами. Изменение имиджа артист подчеркнул темным фоном и кофтой.

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"Дверь в лето", – загадочно прокомментировал Сергей Бабкин.

Такое изменение имиджа понравилась сторонникам. В комментариях к фото они называли артиста "Сергей Дедкин", "Король севера" и "Бабкин-альбинос".

Ранее Сергей Бабкин представал перед фанатами с темными с сединой волосами и бородой. А в 2017 году перекрасился в розовый цвет.