Сергей Бабкин овладел новыми навыками на карантине: как теперь выглядит прическа артиста

Звезды украинского шоу-бизнеса призывают оставаться дома в условиях пандемии коронавируса и один за другим делятся полезными советами на карантине. Так, певец Сергей Бабкин продемонстрировал новую прическу, которую сделал самостоятельно.

Самоизоляция – прекрасная возможность заняться любимым делом или овладеть новыми навыками. Певец Сергей Бабкин доказывает, что его навыки не заканчиваются только отличным вокалом. Если одни звезды щеголяют кулинарными шедеврами, то артист тщательно заботится о своем внешнем виде даже на карантине.

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Исполнитель опубликовал видео, на котором показал, как сделал себе новую прическу в домашних условиях. В период, когда все салоны красоты закрыты, Сергей Бабкин взялся за бритву в собственной ванной. Певец заметил, что его жена Снежана Бабкина накануне также прибегла к домашним бьюти-процедурам: актриса самостоятельно покрасила волосы.

Кроме того, супруги Бабкиных отметили, что карантин – время для освоения нового опыта. Пара призвала фанатов тратить время в изоляции с пользой и оставаться дома.