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Сергей Бабкин поделился, как бережет себя и семью во время пандемии коронавируса

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Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана только недавно оправились после реанимирования их сына Елисея в харьковской больнице. Теперь супруги вернулись в домашнюю рутину, где продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса.

В частности, ценными и простыми советами поделился на инстаграм странице Сергей Бабкин. Он отметил, что во время трехнедельного карантина в Украине стоит уделить своему здоровью особое внимание.

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"Что делаю я:

– утром теплая вода с лимоном;
– велосипед;
– бег;
– закалка (обработка сосудов);
– дыхательные упражнения;
– приседания, отжимания, пресс;
– больше витамина С;
– минимум 1,5 литра воды в день;
– фрукты, овощи, зелень (в большом количестве);
– медитация 15-20 минут в день;
– частое мытье рук;
– в нос – солевой раствор, минимум 3 раза в день;

И много-много любви! Будьте здоровенькими! "

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром тёплая вода с лимоном -велосипед -бег -закаливание ( проработка сосудов ) -дыхательные упражнения -приседания, отжимания, пресс - больше витамина С - минимум 1,5 литра воды в день - фрукты, овощи, зелень( в большом количестве) -медитация 15-20 минут в день - частое мытьё рук - в нос солевой раствор минимум 3 раза в день И много-много Любви!️ Будьте здоровенькими! #сергейбабкин #всемздоровья #харьков #СБ

Допис, поширений Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

 

Кроме этого, Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.

 

Добавим, что по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.

коронавірус карантин

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости LifeStyle Советы Новости Украины LifeStyle Сергей Бабкин
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