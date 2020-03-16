Сергей Бабкин поделился, как бережет себя и семью во время пандемии коронавируса
Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана только недавно оправились после реанимирования их сына Елисея в харьковской больнице. Теперь супруги вернулись в домашнюю рутину, где продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса.
В частности, ценными и простыми советами поделился на инстаграм странице Сергей Бабкин. Он отметил, что во время трехнедельного карантина в Украине стоит уделить своему здоровью особое внимание.
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"Что делаю я:
– утром теплая вода с лимоном;
– велосипед;
– бег;
– закалка (обработка сосудов);
– дыхательные упражнения;
– приседания, отжимания, пресс;
– больше витамина С;
– минимум 1,5 литра воды в день;
– фрукты, овощи, зелень (в большом количестве);
– медитация 15-20 минут в день;
– частое мытье рук;
– в нос – солевой раствор, минимум 3 раза в день;
И много-много любви! Будьте здоровенькими! "
Кроме этого, Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.
Добавим, что по состоянию на 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, один человек – умер.