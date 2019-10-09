Сергей Бабкин показал свое первое фото с женой Снежаной

2 Читати новину українською
Сергей Бабкин с женой
Сергей Бабкин с женой / Instagram / @babkin_official

Украинский певец Сергей Бабкин показал трогательное архивное фото со своей женой Снежаной, с которой они воспитывают троих детей – 4-месячного Елисея, 8-летнюю Веселину и 12-летнего Артура.

Архивное фото с любимой Сергей опубликовал на своей странице в инстаграме. В подписи артист сообщил, что это их первое совместное фото со Снежаной.

Читайте также: Сергей Бабкин снялся с женой в новом клипе на песню "Евы и Адама": видео

Напомним, Сергей Бабкин женат уже второй раз. Со Снежаной он познакомился в 2007 году, и для него она стала любовью с первого взгляда.

Первое свидание Сергея и Снежаны прошло в декабре в Харькове, когда артист пригласил девушку в ресторан и опоздал на два часа.

"Был декабрь, было очень снежно и холодно, и мы договорились встретиться у метро - заведение было рядом. Мороз страшный, стою, жду, потом звоню, он трубку не берет, пишу сообщение... Потом спускалась в метро греться, снова выходила на улицу посмотреть, не пропустила ли я его, снова спускалась в метро. И так - двпа часа",  вспомнила первую встречу жена Бабкина в интервью "КП в Украине".


Архивное фото Сергея и Снежаны Бабкиных / Instagram / @babkin_official

Я очень верю в судьбу. Верю, что человек появляется в нашей жизни не случайно, и я внутренне чувствовала, что это не просто так. И с каждым годом чувствую, что это было как пазлы, которые где-то болтались, летали, а потом соединились. Было много знаков, чтобы все пазлы сошлись, и, дай бог, чтобы навсегда,
 заявила Снежана.


Семья Бабкиных / Instagram / @babkin_official

blog_ava
Сергей Королев: биография украинского инженера, который отправил первого человека в космос
сегодня
3187
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Звездные романы Сергей Бабкин
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
сегодня 12:43 Белла Хадид празднует 23-летие: 8 малоизвестных фактов о самой успешной модели настоящего
Марта Вересюк 321
День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
сегодня 10:21 День казачества 2019: список самых интересных подарков для мужчин
Квітослава Туз 206
Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
8 октября 13:20 Новый год Белой Крысы 2020: как его правильно встретить
Квітослава Туз 3929
Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
8 октября 11:51 Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: интересные советы
Квітослава Туз 9389
5 вещей осеннего декора: советы дизайнера
8 октября 11:25 5 вещей осеннего декора: советы дизайнера
Юлія Девда 213
Новости
Больше новостей
Залиште відгук