Сергей Бабкин поразил поклонников новым образом

Украинский певец Сергей Бабкин показал в сети новые фотографии, которые потрясли его поклонников. Артист сменил форму усов и выглядит совсем по-другому.

Как известно, Сергей Бабкин – один из представителей украинского шоу-бизнеса, который с легкостью соглашается на кардинальные изменения образа. Платиновый блонд, светлые или розовые волосы – какими только изменениями не удивлял артист. Однако перед Новым годом певец решил внести коррективы в свой образ и сделал другую форму усов, напоминая стиль конца прошлого века.

Читайте также: Как менялся Сергей Бабкин за годы своей карьеры: интересные фото

Вероятно, новый имидж был связан со спектаклем Alice in Wonderland, в котором Сергей Бабкин сыграл со своей очаровательной женой Снежаной. В заметке он рассказал, что успешно выступил на премьере постановки в Харькове, после чего отправился в столицу. Певец и актер признался, что два дня были у него очень насыщенными, поэтому работа в Киеве напоминает отдых.

"Я всегда был уверен в том, что, когда я приезжаю в Киев – это тяжелая работа, плотный график, я постоянно посещаю различные мероприятия. Но сегодня все наоборот. После двух премьерных напряженных спектаклей Alice in Wonderland, что наконец состоялись в Харькове 10 и 11 декабря, я чувствую приятную и сладкую усталость. Поэтому по сравнению с тем, что произошло в последние два дня в Харькове, сегодня и завтра в Киеве я буду отдыхать ", – поделился Сергей Бабкин.

Ранее Снежана Бабкина публично заявляла, что поддерживает своего возлюбленного в изменениях имиджа. Сначала жена певца против кардинальных перевоплощений, однако понимает, что это способ показать свою свободу.

"Бабкин 11 лет не пьет, распрощался почти со всеми вредными привычками, не ходит с "мужиками" в баню, на футбол, рыбалку, не развлекается где-то отдельно от нас и т.д. Для женщины – это идеальный вариант, да? Большая, ежедневная работа, но какой результат. И вот Бабкин, или ваш идеальный мужчина говорит: "Хочу изменить что-то в своей внешности" Ваш ответ какой будет? Конечно же! И все счастливы! А ведь это самое главное... Сначала я всегда против , но так он выражает свою свободу. В этом выход накопившейся усталости, негатива, каких-то запретов. Своего рода очищение", – рассказывала Снежана Бабкина.