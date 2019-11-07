Сергей Бабкин празднует день рождения: что вы могли не знать о знаменитом артисте

Украинский певец Сергей Бабкин отмечает день рождения. 7 ноября успешному и талантливому вокалисту исполняется 41 год. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили подобрать интересные факты, которые смогут вас поразить.

Знаменитый артист, талантливый актер и звездный папа – таким Сергея Бабкина знают тысячи его поклонников. Сам певец смущается от вопросов о популярности и часто отвечает, что его искренность и правдивость стали залогом успеха. И это действительно так: тексты песен Сергея Бабкина покоряют Украину в первые дни выхода трека. И какие секреты скрываются за имиджем образцового семьянина и вокалиста, и почему все композиции он записывает без одежды – читайте в материале LifeStyle 24.

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Детство

Пожалуй, всем известно, что Сергей Бабкин родился и вырос в Харькове. Этот город настолько гармонично дополняет артиста, даже с приходом славы он не захотел переезжать в столицу, поселившись на окраине мегаполиса.

С детства Сергей Бабкин проявлял интерес к творчеству, поэтому его мама делала все для того, чтобы ее сын в будущем занимался любимым делом. Однако учиться певцу не всегда хотелось, поэтому с 6 лет Нина Павловна его "водила, а иногда тянула на бальные танцы, в школу художественного искусства, фигурное катание и в музыкальный класс".

Интересно, что Сергей Бабкин научился играть на флейте, но после того, как он впервые взял гитару – все кардинально изменилось. Тогда будущему артисту было всего 12 лет, а попытки играть на незнакомом инструменте завершились написанием дебютной песни.



Сергей Бабкин в разные годы своей жизни / Коллаж Viva

В последние школьные годы Сергей Бабкин перешел на обучение в лицей с театральным классом. Именно это образование существенно повлияло на жизнь артиста, ведь в заведении он больше проводил времени на сцене и участвовал в городских творческих конкурсах. Во время учебы Сергей познакомился с таким же талантливым вокалистом Андреем Запорожцем (Sun). Встреча была судьбоносной, и со временем два артиста создали знаменитую группу 5'nizza.

Мы учились в одном классе. На переменах я частенько просил в гитарном классе инструмент и искал новые аккорды на лестнице возле столовой. Sun начитывал хип-хоповые тексты зарубежных групп. Так и познакомились. Стали подбирать аккорды, изучать песни и исполнять их. Но те, которые, в первую очередь, нравились самим,

– вспомнил Сергей Бабкин.



Сергей Бабкин с Андреем Запорожцем / Главком

Волна славы

Сначала Сергей Бабкин и Андрей Запорожец выступали исключительно для своих знакомых и на улицах города, совершенствуя свое вокальное мастерство. И счастливый случай сделал их известными.

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В 2002 году будущие звезды побывали на фестивале КаZантип. Внезапно везде погас свет, поэтому выступления певцов прекратились. Чтобы не скучать в толпе Сергей Бабкин и Андрей Запорожец начали наигрывать на гитаре свои треки, привлекая внимание всех меломанов. Необычные тембры голоса и ритмичная музыка настолько понравились людям, что главная сцена КаZантипа быстро изменилась.

Мы были одеты в большие рубашки и шапки. Мы не думали, что будем выступать, но взяли на всякий случай гитары... Это стечение обстоятельств, потому что мы залезли на территорию через забор, не имея пропуска. И здесь выключается электричество на КаZантипе. Звездный момент: мы сразу начали петь. Тогда все люди услышали наши песни,

– рассказал в программе "Слава +» артист.

Уже на следующий день группа 5'nizza выступала на главной сцене КаZантипа, а записи их треков разлетелись по Украине. Самой известной песней артистов до сих пор остается трек "Солдат".

Смотрите выступление группы 5'nizza с песней "Солдат": видео

Сергей Бабкин не все время уделял вокальному творчеству. Параллельно он работал актером в харьковском театре. Именно те выступления помогли ему избежать службы в армии, ведь генерал после одного спектакля был в восторге от таланта украинцаи заявил, что Бабкин должен выступать.

"Моя любовь – мое спасение"

Но пока группа и актерская карьера Сергей активно развивались, его брак с Лилией Ротань испытал крах. Пара поженилась в 2006 году, а уже через год у них родился сын Илья. Однако гастроли и алкогольные вечеринки стали поводом для развода.

Интересно, что еще во время брака Сергей Бабкин встретил свою любовь – Снежану. Харизматичная коллега по театру настолько понравилась ему, что артист захотел стать образцовым семьянином. Ради нее Сергей Бабкин отказался от алкоголя и даже нарушил церковные законы.



Архивное фото Сергея и Снежаны Бабкин / Instagram / @babkin_official

Сама Снежана Бабкина не скрывает: ей было сложнее разорвать отношения, чем любимому. На время развода Сергей уже год не жил с женой, а вот актриса была замечательной женой и воспитывала с мужем общего сына. Поэтому пара, поняв, что встреча была судьбоносной, решила тайно обвенчаться. Только один священник Харькова согласился провести церемонию, отметив, что в ближайшее время влюбленные должны расторгнуть брак с предыдущими партнерами. Так и произошло: Снежана и Сергей поспешно отменили предыдущие отношения и поселились в родном городе.

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Кроме этого, в программе "Светская жизнь" актриса откровенно рассказала, что не любила песни группы 5'nizza и слышала всего одну композицию. И когда Снежана Бабкина познакомилась со своим будущим мужем, была очарована особой харизмой Сергея Бабкина. Актриса на протяжении 11 дней видела во сне коллегу по театру, и только после того, как узнала в незнакомце музыканта, поняла, что это знак. А вот Сергей Бабкин не стесняется говорить, что Снежана по-настоящему стала его спасением, ведь алкогольные вечеринки давно могли его погубить.



Сергей и Снежана Бабкин / Viva

Сергей Бабкин: соло Группа 5'nizza был замечательным стартом, однако Сергей Бабкин мечтал самостоятельно собирать концертные залы. Еще во времена существования коллектива он записал более 30 песен, которые вошли в его дебютный альбом "УРА!" В общем Сергей Бабкин выпустил 7 студийных пластинок, каждая из которых получила успех. Певец имеет свои особые ритуалы, которые уже знают все его поклонники. Так, на своих концертах Сергей Бабкин выступает босиком.

Это привычка, которая переросла в фишку, а потом стала просто удобством, родилась случайно. Как, собственно, и все интересные находки в моей жизни. На самом деле мне так удобно, и про обувь не надо заморачиваться... Выступать без обуви очень комфортно и легко, но только тогда, когда позволяют условия,

– пояснил Сергей Бабкин в журнале Viva.

Но это далеко не единственная особенность именинника. Сергей Бабкин записывает все песни с обнаженным торсом. По его словам, это помогает не только сконцентрироваться на работе, но и создать особые композиции.

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"Когда я записываюсь в студии, всегда убираю все лишнее: обязательно избавляюсь от обуви, снимаю часы, кольца и верхнюю одежду тоже. Я чувствую себя свободно, когда на мне ничего нет. Тело тоже работает, поет, дышит, резонирует. Лишнее на нем будет мешать, сковывать и отвлекать. А когда оно свободно, ты полностью погружаешься в процесс, в тему, в песню, четко ощущаешь все слова и воспроизводишь правильный звук", – признался Сергей Бабкин.



Сергей Бабкин записывает песни топлес / Instagram / @babkin_official

Йога и не только

Но несмотря ежедневные хлопоты и насыщенные графики Сергей Бабкин умеет и любит расслабляться. Совместно со своей женой Снежаной он охотно занимается йогой. Эти упражнения помогают супругам найти гармонию, что, возможно, и является их секретом крепкого брака.

Кроме этого, Сергей Бабкин – один из немногих представителей шоу-бизнеса, который не пользуется услугами няни, а сам находит время для потомков – 8-летней Веселин, 12-летнего Артура и 4-месячного Елисея. Артист любит гулять со своими детьми в парках Харькова и общаться с ними, что видно в микроблоге вокалиста.



Сергей Бабкин с детьми / Instagram / @babkin_official

Сергей Бабкин – феномен украинского шоу-бизнеса. Благодаря актерскому мастерству он с легкостью шутит и делится сокровенным во время концертов. Поэтому зрители приходят не только послушать любимые треки, но и лучше узнать своего кумира. А Сергей Бабкин охотно приоткрывает дверь в свою личную жизнь, отдавая частичку себя на каждом выступлении.