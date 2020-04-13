Сергей Бабкин едва не развелся с женой: Было страшно

Одна из самых образцовых звездных пар была в шаге от развода. Сергей Бабкин рассказал, что после 3 лет супружеской жизни с женой Снежаной в их отношениях наступил кризис. Пара чуть не разъехалась, однако все же смогла вернуть взаимопонимание и сохранить чувства.

Популярный украинский певец Сергей Бабкин не скрывает подробности личной жизни с женой актрисой Снежаной. Брак пары длится более 10 лет, однако для программы "Зірковий шлях" они признались, что однажды кризис в отношениях едва не привел к разводу.

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Ссоры и недоразумения в семье начались после трех лет совместной жизни, ориентировочно 2012 года. Сергей и Снежана не стали раскрывать тайну, чем были спровоцированы недоразумения, и отметили, что когда-то опишут этот период в собственной книге.

Однако актриса все же решила рассказать, что была готова разъехаться с любимым: "Я уходила от Сергея. При чем серьезно – на сумках, на чемоданах. А потом мы научились решать это". Снежана отметила, что семья – это тяжелая ежедневная работа, а будущее влюбленных зависит от их желания быть вместе и работать над собой.

Зато Сергей Бабкин был эмоциональнее в воспоминаниях. Он заметил, что они могли разойтись и остаться друзьями, однако от одной мысли о таком ему становилось плохо. Именно в этот кризисный момент он написал песню "Прости".

Было страшно в тот момент. Знаете, кажется, что земля из-под ног уходит. Реально она была такой шаткой и ноги не слушались. Я никогда подобного не чувствовал и не думал, что такое может быть,

– вспомнил артист.

Что известно про союз Сергея и Снежаны Бабкиных?

Влюбленные познакомились в 2007 году. Для Сергея Снежана стала любовью с первого взгляда. Пара тайно обвенчалась в 2008 году, когда актриса еще была в отношениях с другим мужчиной. 27 марта 2009 года, знаменитые супруги узаконили свои отношения и недавно отпраздновали 11 годовщину брака. Сейчас Сергей и Снежана счастливы вместе, воспитывают троих детей и живут в Харькове.