Сергей Бабкин рассмешил поклонников воспоминаниями о первом свидании с женой

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана являются одной из самых образцовых пар отечественного шоу-бизнеса. Каждый раз знаменитости очаровывают публику общими выходами и нежными сообщениями о супружеской жизни. Однако, как оказалось, первое их свидание было далеко не идеальным.

Сергей и Снежана Бабкины поделились своей историей в Improv Live Show, которое выходит на Новом канале. По словам артистов, их первое свидание было далеко не идеальным, так как вокалист опоздал на встречу со Снежаной на 2 часа.

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"Я надела длинную красивую дубленку, осенние сапоги на шпильке. Почему осенние? Потому что они красивые. Мороз был градусов 20, наверное. Так я ждала два часа. Мерзла, ног уже не чувствовала. Его телефон не отвечал", – вспомнила Снежана Бабкина.

Как оказалось, Сергей перед знаковым свиданием пошел на охоту. Поэтому до станции метро "Пушкинская", в Харькове, он пришел в не совсем парадном наряде, да еще и с болотом.

Через два часа я пришел. Просто был с кумом на охоте в Харьковской области. Прибежал на свидание в дубленке, пропахшей костром, в какой-то шапке,

– рассказал Сергей Бабкин.

А вот Снежана хорошо помнила, что ее любимый пришел на свидание с грязными сапогами. Пара пошла в ресторан "Париж", где провела романтический вечер. И это не единственный раз, когда Сергей Бабкин опоздал на встречу: как вспоминает его жена, актеры "Театра 19", где они оба работали, всегда вынуждены были ждать артиста.

"Сапоги у него были абсолютно грязные. Я еще думаю: где в снегу, в мороз, вот так можно испачкаться?.. И мы постоянно тебя ждали! Не могли начать репетицию", – добавила Снежана Бабкина.

Как известно, в 2008 году Сергей и Снежана Бабкины тайно обвенчались. Тогда актриса еще была в отношениях с другим мужчиной, поэтому влюбленным понадобилось много времени, чтобы уговорить священника провести церемонию венчания. Пара пообещала, что сразу после брака наладит личную жизнь. Так и произошло: сейчас Сергей и Снежана Бабкины счастливы в браке, воспитывают троих детей и живут в Харькове.