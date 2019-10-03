Сергей Бабкин снялся с женой в новом клипе на песню "Єви і Адами": видео

Украинский певец презентовал новый видеоклип 3 октября на песню "Єви і Адами", в котором он снялся вместе со своей женой Снежаной.

Новый ролик появился на YouTube-канале Бабкина. По словам Сергея, идея этого видеоклипа – в красочности жизни: "Жизнь, семейная жизнь, любовь – это вся палитра эмоций. Мы сами рисуем свою жизнь, и помогает нам в этом Творец, Художник, когда создал Еву и Адама".

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Добавим, что с певцом также снялась его жена Снежана Бабкина, которая впервые появилась на экране после рождения третьего ребенка.

Режиссером клипа выступила Леся Подолянко. В подписи отмечается, что в видео супруги становятся героями картин и путешествуют по ним, как по мирам.

Мы все – это краски, и для того, чтобы создать какой-то новый удивительный цвет, должны объединяться. Мы встречаемся постоянно – одна краска с другой, смешиваемся, и тогда рождается что-то новое, новый мир, не похожий ни на что другое. Этот мир только внутри нас, его нельзя увидеть извне. Хотя извне мы все голые, прозрачные, абсолютно одинаковые. Но отличаемся именно этим "нутром", ведь оно абсолютно разное у каждого,

– прокомментировал премьеру Бабкин.

Также для съемок трое художников в течение четырех дней готовили специальные декорации для видео, площадь которых заняла более 40 м.кв.

Сергей Бабкин – "Єви і Адами": смотрите видеоклип