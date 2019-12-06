Сергей Бабкин устроил концерт для семьи за ужином: трогательное видео

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Сергей Бабкин с семьей / Instagram /@babkin_official

Жена музыканта на страницах социальных сетей поделилась семейным видео. На нем певец исполняет одну из своих песен "Прилетай" под укулеле. Трек был посвящен маленькому сыну Елисею, которому 19 декабря исполнится 6 месяцев.

Известный украинский певец довольно часто позволяет поклонникам заглянуть в его личную жизнь. Он активно делится фотографиями с семейного отдыха, показывает жену Снежану в палате роддома после рождения сына и публикует первые совместные фото с любимой, дополняя их трогательными признаниями. Наверное, семью Бабкина можно назвать одной из самых открытых в украинском шоу-бизнесе.

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Снежана Бабкина показала подписчикам, как проходят их привычные семейные вечера. Талантливый папочка решил поработать сверхурочно. Чтобы развлечь своего пятимесячного сына, он взял в руки маленькую гавайскую гитару и вместо колыбельной исполнил собственную композицию "Прилетай".

К слову, несмотря на плотный ненормированный график артиста, Сергею Бабкину довольно часто удается находить время для семейных ужинов. Он делится фото, на которых его многодетная семья в полном составе: жена Снежана, 8-летняя Веселина, 13-летний Артур и младший Елисей.

Бабкин уже не впервые развлекает сына своей музыкой. Наверное, это лучший метод, чтобы успокоить малыша.

Вечерний кухонник. Есть квартирник, есть естественник, есть крышевик, а у нас кухонник,
– прокомментировал исполнитель.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Сергей Бабкин Звездные дети
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