Сергей Бабкин вышел на красную дорожку с беременной женой: счастливые фото

Популярный украинский певец и участник группы 5'Nizza Сергей Бабкин вместе со своей женой Снежаной, которая находится на 7 месяце беременности, 22 марта посетили церемонию награждения YUNA 2019.

Совместные фото с красной дорожки Сергей опубликовал на своей странице в Instagram.

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Для выхода 33-летняя Снежана надела шелковое платье длины миди кораллового цвета, которым подчеркнула округлый живот. Завершили образ жены певца красные остроносые туфли на небольших каблуках и аккуратно собранные волосы.

В социальных сетях под снимком с YUNA 2019 Бабкина призналась в любви Сергею.

"Моя любовь. Вчера был замечательный вечер на премии YUNA. Сергей Бабкин представил песню "Моя любовь". Я в восторге от того, что увидела. Без гитары! Очень театрально, артистично и необычно. Люблю тебя, ВБ", - отметила в подписи Снежана.



Снежана и Сергей Бабкины​ / Instagram / @babkin_official



Снежана и Сергей Бабкины​ / Instagram / @babkin_official



Снежана и Сергей Бабкины​ / Instagram / @babkin_official



Снежана и Сергей Бабкины / Instagram / @babkin_official