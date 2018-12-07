Сергей Бабкин засветил идеальный пресс в новом клипе: горячее видео

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Сергей Бабкин выпустил новый клип "Дыши медленно"
Сергей Бабкин выпустил новый клип "Дыши медленно" / Скриншот из видео

Популярный певец Сергей Бабкин впервые за 2 года выпустил сольную песню и снял довольно пикантный клип. Ролик "Дыши медленно" уже появился на YouTube и вызвал шквал эмоций у пользователей сети.

Известно, что съемки клипа Сергея Бабкина проходили в конце ноября и длились около 20 часов. По замыслу режиссера Ярослава Короткова, съемочную площадку разделили на несколько зон, среди которых – огромный бассейн с водой, специально сконструированное облако и целое небо из фонариков.

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Стоит отметить, что в чувственном видео Сергей Бабкин предстает с обнаженным торсом. В таком довольно соблазнительном образе артист ищет баланс между внутренним и внешним мирами. Помогает ему найти желаемое медитация.

"Уже очень близко зимние праздники, а в этом треке есть то особое тепло, идеальное, чтобы укутаться в плед, выпить чего-нибудь горячего и наслаждаться моментом, забыв о суете. Ведь мы, люди, – энергетические частицы великого всемирного потока, остановить который невозможно. Но можно попробовать вытащить себя из него на 10 минут и со стороны понаблюдать за тем, что происходит с нами сейчас, "дышать медленно". Об этом и видео – замечать то, что находится вокруг и присутствовать в моменте. Здесь и сейчас", – рассказал Сергей Бабкин.

Смотрите новый клип Сергея Бабкина на песню "Дыши медленно" (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Сергей Бабкин
Источник: 24 Канал
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