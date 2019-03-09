Сергей Лазарев презентовал конкурсную песню к Евровидению-2019: видео

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Сергей Лазарев - песня на Евровидение 2019 - слушать онлайн, текст песни
Евровидение-2019: Сергей Лазарев презентовал песню / Instagram / @lazarevsergey

Представлять Россию на вокальном конкурсе Евровидение-2019 будет певец Сергей Лазарев. После громкого анонса артист презентовал свою песню Scream, с которой в мае выступит в израильском Тель-Авиве.

Премьера клипа Сергея Лазарева состоялась 9 февраля 2019 года. До этого песню Scream еще никто из поклонников Евровидения не слышал, ведь в России отказались от открытого отбора вокалистов.

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Сам Сергей Лазарев не скрывает, что в восторге от будущего участия в Евровидении. По словам российского артиста, песня Scream будет кардинально иной, чем You Are the Only One, которую он презентовал на шоу в 2016 году.

Я счастлив снова участвовать в конкурсе Евровидение и на этот раз покажу себя с другой музыкальной стороны,
– признался Сергей Лазарев.

Лирическую песню Scream дополнило трогательное видео. Режиссером клипа стал Константин Черепков, который показал романтическую историю маленького рыцаря, преодолевающего все препятствия на пути к освобождению принцессы.

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все нашло еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео", – добавил Сергей Лазарев.

Новый клип Сергея Лазарева Scream: смотрите эффектное видео

Что известно об участии Сергея Лазарева в "Евровидении" в прошлых годах?

Популярный российский артист участвовал в Евровидении в 2016 году. Тогда он выступил с композицией You Are the Only One и занял третье место. Украинка Джамала и австралийка Даме Им сумели триумфально обогнать Сергея Лазарева в первенстве.

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Российские СМИ заговорили о возвращении Сергея Лазарева на сцену вокального конкурса еще в середине января 2019 года. Впоследствии представители артиста официально подтвердили эту информацию. Уже 9 марта Сергей Лазарев решил презентовать свою песню Scream. В то же время Украина отказалась от участия в Евровидении.

Сергей Лазарев – Scream: текст песни

No I can’t stay here longer
You cannot make me cry
So, I will leave you to wonder
What will become of our lives

I’ll swallow hard
Fall apart
Break and bleed but
You won’t see

Tears won’t fall
While pride stands tall
Maybe they can’t be heard or seen
But tears aren’t quiet things

They scream
They scream

Though my throat is on fire
My eyes will be liars
And they’ll try to stay drier
Until you turn away

I’ll swallow hard
Fall apart
Break and bleed but
You won’t see

Tears will fall
I hear them all

They scream
They scream

Not so silent and innocent
Acid rain from your finger prints
Echoes, rivers of loneliness
Hitting the walls of my heart

They scream
Not so silent and innocent
Acid rain from your finger prints
They scream
Echoes, rivers of loneliness
Hitting the walls of my heart

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Теги: LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Сергей Лазарев Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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