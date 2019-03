Сергей Лазарев презентовал конкурсную песню к Евровидению-2019: видео

Представлять Россию на вокальном конкурсе Евровидение-2019 будет певец Сергей Лазарев. После громкого анонса артист презентовал свою песню Scream, с которой в мае выступит в израильском Тель-Авиве.

Премьера клипа Сергея Лазарева состоялась 9 февраля 2019 года. До этого песню Scream еще никто из поклонников Евровидения не слышал, ведь в России отказались от открытого отбора вокалистов.

Сам Сергей Лазарев не скрывает, что в восторге от будущего участия в Евровидении. По словам российского артиста, песня Scream будет кардинально иной, чем You Are the Only One, которую он презентовал на шоу в 2016 году.

Я счастлив снова участвовать в конкурсе Евровидение и на этот раз покажу себя с другой музыкальной стороны,

– признался Сергей Лазарев.

Лирическую песню Scream дополнило трогательное видео. Режиссером клипа стал Константин Черепков, который показал романтическую историю маленького рыцаря, преодолевающего все препятствия на пути к освобождению принцессы.

"Когда я услышал эту песню в первый раз, я почувствовал невероятную силу и мощь мелодии. Потом появился текст и все нашло еще больший смысл. Ну, а режиссер Константин Черепков снял уникальное и трогательное видео", – добавил Сергей Лазарев.

Новый клип Сергея Лазарева Scream: смотрите эффектное видео

Что известно об участии Сергея Лазарева в "Евровидении" в прошлых годах?

Популярный российский артист участвовал в Евровидении в 2016 году. Тогда он выступил с композицией You Are the Only One и занял третье место. Украинка Джамала и австралийка Даме Им сумели триумфально обогнать Сергея Лазарева в первенстве.

Российские СМИ заговорили о возвращении Сергея Лазарева на сцену вокального конкурса еще в середине января 2019 года. Впоследствии представители артиста официально подтвердили эту информацию. Уже 9 марта Сергей Лазарев решил презентовать свою песню Scream. В то же время Украина отказалась от участия в Евровидении.

Сергей Лазарев – Scream: текст песни

No I can’t stay here longer

You cannot make me cry

So, I will leave you to wonder

What will become of our lives

I’ll swallow hard

Fall apart

Break and bleed but

You won’t see

Tears won’t fall

While pride stands tall

Maybe they can’t be heard or seen

But tears aren’t quiet things

They scream

They scream

Though my throat is on fire

My eyes will be liars

And they’ll try to stay drier

Until you turn away

I’ll swallow hard

Fall apart

Break and bleed but

You won’t see

Tears will fall

I hear them all

They scream

They scream

Not so silent and innocent

Acid rain from your finger prints

Echoes, rivers of loneliness

Hitting the walls of my heart

They scream

Not so silent and innocent

Acid rain from your finger prints

They scream

Echoes, rivers of loneliness

Hitting the walls of my heart