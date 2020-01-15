Сергей Михалок презентует новый альбом во Львове: дата и детали концерта

В первые дни декабря талантливый вокалист Сергей Михалок и его группа Drezden презентовали новый альбом под названием "Эдельвейс". Культовый музыкант анонсировал большой тур, который охватил и Львов. Здесь артисты зажгут новые хиты уже 19 января.

Такую информацию распространили организаторы концерта. Согласно официальным данным, выступление Сергея Михалка пройдет в ночном клубе Picasso. Там 19 января легендарный артист презентует новый альбом "Эдельвейс", который своеобразно продолжил традиции артиста: философские тексты песен новой пластинки наполнены игрой слов, тайные смыслы которых придется разгадывать слушателям.

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В записи дебютной пластинки группы Drezden, кроме солиста и основателя коллектива, принимали участие: Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мишкевич (Бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара). Таким составом коллектив отправился в первый концертный тур.

Львовяне смогут не только насладиться известной манерой пения Сергея Михалка, но и поздравить знаменитого артиста с сорок восьмым днем ​​рождения. После этого Drezden даст концерты в Минске (23 февраля), Киеве (28 февраля) и Харькове (13 марта).

Что известно о группе Drezden?

Это сольный проект культового белорусского артиста Сергея Михалка, в котором он открывает для поклонников еще одну сторону своего творчества. По словам представителей колектива Drezden – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" через 40 лет.



На данный момент коллектив выпустил два студийных альбома. Дебютная пластинка Drezden вышла в свет в сентябре 2018 года и мгновенно нашла тысячи фанатов. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, которую презентуют в Украине и Беларуси.