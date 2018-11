Известный украинский танцовщик балета Сергей Полунин до последнего времени считался любимцем не одной тысячи украинских фанатов. Ведь в свои 29 лет он стал звездой мирового балета, снялся в нескольких голливудских фильмах и видеоклипах, а также сотрудничал с известными фотографами и снимался для именитых изданий.

Однако в последние месяцы его проукраинская позиция кардинально изменилась на пророссийскую. После нескольких скандальных заявлений о его любви и поддержки России и ее президента Владимира Путина, а также после принятия российского гражданства 30 ноября, предлагаем узнать несколько деталей из жизни артиста балета.

Биография Сергея Полунина

Украинский танцовщик балета родился в Херсоне в 1989 году. Уже в 4 года он начал заниматься гимнастикой в ​​спортивной школе, а в 8 – перешел в танцевальную школу. Хорошо подготовившись в течение года обучения, в 9 лет он поступил в Киевское государственное хореографическое училище. Несмотря на такой возраст, благодаря Фонду Рудольфа Нуриева в свои 13 лет он уехал в Лондон и начал учиться в Школе Королевского балета. Через 6 лет он становится самым молодым премьером в его истории учебного заведения и приобретает большую славу в своих кругах.

Но в 22 года он решает покинуть начинающую карьеру в Лондоне и переезжает в Россию, где в 2012 году становится премьером музыкального театра им. Станиславского. Свой репертуар он также выполнял в Новосибирском театре оперы и балета. В 2016 году он стал приглашенным солистом Баварского государственного балета (Мюнхен), которое ему предоставил Игорь Зеленский – артист балета, балетмейстер и художественный руководитель балетных трупп двух российских театров.

У Сергея Полунина есть много татуировок, одна из которых – украинский трезубец, которую он разместил на внешней стороне левой руки. За рубежом и в Украине он часто с ностальгией вспоминал свое детство и становление его как танцовщика балета. О нем даже сняли документальную киноленту "Танцор", премьера которой состоялась в этом году в кинотеатре "Украина" в Киеве. Фильм рассказывает о детстве, становлении и внутренних демонах Полунина, а снял его номинант на премию "Оскар" Стивен Кантор. В съемочном процессе принял участие обладатель "Эмми" Росс МакГиббон, а также были использованы эксклюзивные кадры культового фотографа и друга Полунина Дэвида Лашапеля.

Кроме карьеры танцовщика он также является успешной моделью и киноактером. Кроме мировых именитых глянцев, для которых он регулярно снимается, Сергей Полунин уже неоднократно работал с голливудскими киноактёрами на одной съемочной площадке: с Дженнифер Лоуренс, Брэдом Питтом, Панелопой Крус, Джуди Денч и другими. В его фильмографии есть 4 знаменитые ленты: "Can I make the music fly?", "Танцор", "Убийство в "Восточном экспрессе"", "Красный воробей".



Сергей Полунин также отметился участием в видеоклипах знаменитого ирландского музыканта Hozier: "Movement" и "Take Me to Church".

