Сергей Полунин получил отказ от Парижской оперы: реакция скандального танцора

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Сергей Полунин отреагировал на увольнение из Парижской оперы
Сергей Полунин отреагировал на увольнение из Парижской оперы / Instagram / @sergeipolunin

Представители парижской оперы решили отозвать приглашение, присланное Сергею Полунину. Сторонник Кремля опубликовал неоднозначное сообщение после неожиданного освобождения.

Почему французы прекратили сотрудничество с Сергеем Полуниным

Журналисты LifeStyle 24 ранее сообщали, что в Парижской опере решили отменить приглашение для Сергея Полунина. Следовательно скандальный танцор не выйдет на сцену в спектакле "Лебединое озеро", премьера которого запланирована на февраль 2019 года.

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По словам представителей заведения, причиной для отмены сотрудничества с Сергеем Полуниным стали его сексистские и гомофобные сообщения. В частности, танцор заявлял, что "женщины в мире пытаются играть роль мужчин".

Мужчина должен быть мужчиной, а женщина женщиной. Мужская и женская энергия создают баланс. Вот почему у вас есть яйца. То же самое вне балета. Мужики, что с вами? Женщины в мире сейчас пытаются играть роль мужчины... потому что вы – позор,
– заявил Сергей Полунин.

Больший резонанс приобрел комментарий украинца относительно пышнотелых людей. Серий Полунин убежден, что нужно "давать пощечину тучным людям, которых встречаете. Это поможет им и будет побуждать к потере веса". Заявление спровоцировало шквал возмущения в сети и среди коллег танцовщика. Поэтому представители Парижской оперы заявили, что взгляды звезды балета противоречат их политике.

Как Сергей Полунин отреагировал на увольнение

Реакция скандального Сергея Полунина не замедлила: на своей странице в Instagram он разместил неоднозначное сообщение. В очередном заявлении мужчина откровенно не писал о французских работодателях, однако продолжил свою сексистскую мысль, которая стала причиной для увольнения. Танцовщик балета написал размышления о мужском и женском начале, своеобразно оправдывая предыдущее заявление.

"Мы не можем уравнять или сделать одинаковыми мужскую и женскую энергию. Это нарушит баланс природы и жизни. Я этого не допущу", – отметил Сергей Полунин.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Стоит отметить, что в заметке сразу же появились десятки комментариев. Одни подписчики блога утверждали, что это не сам Сергей Полунин ведет страницу, поэтому ему стоит вернуться на сцену и забыть о скандальных заявлениях. Другие люди откровенно заявляли, что все слова танцовщика – чушь.

Напомним, что Сергей Полунин отличился не только сексистскими заметками. На его странице появились немало заявлений относительно России и Украины. Сам танцовщик имеет татуировку трезубца на руке и лицо Владимира Путина на груди. После обнародования своих политических мнений, Сергей Полунин получил российское гражданство. А вот в Украине танцовщик потерял немало друзей среди коллег. В частности, балерина Екатерина Кухар откровенно призналась, что прекратила общаться со скандальным Полуниным.

Теги: LifeStyle Сергей Полунин Скандал
Источник: 24 Канал
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