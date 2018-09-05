Как оскандалился Сергей Полунин: поддержка России, татуировка с Путиным и российский паспорт

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Сергей Полунин: скандалы - татуировка с Путиным, паспорт России, поддержка России
Как оскандалился Сергей Полунин: поддержка России, татуировка с Путиным и российский паспорт / 24 канал

Сергей Полунин – украинский танцовщик балета и одних из лучших мужчин 2017 года по версии британского издания GQ. Несмотря на успех, в последние месяцы он поражает весь мир своими пророссийскими заявлениями. Сначала он поддержал президента России Владимира Путина, через несколько дней сделал татуировку с его лицом, и последнее, что шокировало его фанатов, стал гражданином России.

Как менялась проукраинская позиция Полунина

Как сообщали в СМИ, в августе 2018 года звезда балета неожиданно выступил на фестивале "Опера в Херсонесе", который проходил в аннексированном Россией Крыму. Уже в сентябре Сергей Полунин запустил онлайн-флешмоб в социальных сетях, в котором с помощью танца решил заявить свое желание об объединении России, Украины и Англии. Свой танец он исполнил на фоне русского Кремля в Москве, после чего его идею с флешмобом поддержало много фанатов, которые тоже начали выкладывать свои "творческие" видеоролики под хештегом #artup3 в Instagram с призывами объединить страны.

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Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Следующим скандальным заявлением украинца Сергея Полунина стала публикация в этой же сети Instagram, где в свой день рождения, 20 ноября, он опубликовал скандальный пост, в котором выразил поддержку Владимиру Путину и отметил, что с детства "видел в нем свет".

Сергей Полунин
Сергей Полунин поддержал Владимира Путина / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

После волны возмущений и критики в сторону Сергея Полунина, от него массово начали "отписываться" в социальной сети Instagram. С отметки в 188 тысяч его страницу покинуло около 3-4-х тысяч пользователей. Хотя нашлись и такие люди, которые его поддержали и назвали его слова правильными.

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Незадолго после этого, 25 ноября, он опубликовал в сети новое фото, на котором из-под футболки видна большая татуировка на груди с лицом президента России. Контрастным элементом на фото стала его рука с татуировкой трезубца, которую он демонстративно выставил на передний план.

Сергей Полунин
Сергей Полунин сделал татуировку с лицом Путина / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Уже на следующий день он усугубил ситуацию, опубликовав новые фото, на которых правую руку с татуировкой герба России прижал к груди, еще раз показав тату с Путиным.

Сергей Полунин
Сергей Полунин сделал татуировку с лицом Путина / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

И последней "каплей" стал пост о его принятии российского гражданства. Сергей Полунин опубликовал серию фотографий, на которых хвастается своим российским паспортом.

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Сергей Полунин
Сергей Полунин принял российское гражданство / 24 канал

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

 

Он добавил, что поддерживает также Владимира Путина за то, что он не продал свою страну и поддерживает свой народ.

Сергей Полунин
Сергей Полунин принял российское гражданство / 24 канал

По состоянию на сейчас, 30 ноября, на его страницу подписано 179 тысяч пользователей, – почти на 10 тысяч меньше, чем это было неделю назад.

Теги: LifeStyle Новости Украины Украина – Россия Новости политики Новости культуры Сергей Полунин Скандал
Источник: 24 канал
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