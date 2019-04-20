Сергей Притула: 90% украинцев дупля не режет, кто за что отвечает в стране

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Сергей Притула раскритиковал украинцев
Сергей Притула раскритиковал украинцев / Фото из открытых источников

Украинский ведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула раскритиковал украинцев за то, что большинство не знают, за что какие чиновники отвечают в государстве. Поэтому большинство людей жалуется на народных депутатов и президента, а не на, к примеру, ЖКХ.

"90% украинцев дупля не режет, кто за что отвечает в стране. У чиновников разные задачи, разные полномочия, национальные обязанности и возможности", – эмоционально высказался Притула в интервью "Украинской правде".

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Когда у кого-то в подвале течет вода и никто ничего не делает, то он (житель) выносит мозг депутату Верховной Рады. Он не выносит мозг своему депутату в районном совете, где он живет, депутатам Киевсовета, мэру или его заместителю по ЖКХ,
– возмутился шоумен.

При этом он напомнил, что депутаты Верховной Рады должны принимать законы, а не разбираться, почему вода собралась в подвале. Притула также убежден, что когда люди начнут понимать, что президент не "сажает", будет немного всем спокойнее жить.

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Теги: Новости Украины Новости LifeStyle LifeStyle Инфографика Президент Украины Верховная Рада Сергей Притула Законодательство Новости политики
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