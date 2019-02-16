Сергей Притула курьезно отреагировал на выступление KiRA MAZUR

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Нацотбор Евровидения-2019: KiRA MAZUR
Нацотбор Евровидения-2019: KiRA MAZUR / Instagram / @kira__mazur

Певица KiRA MAZUR решила побороться за возможность представлять Украину на Евровидении-2019. Артистка эффектно спела песню "Дихати", которая вызвала немало комментариев звездного жюри.

Однако и остроумный телеведущий Сергей Притула не удержался от забавного комментария. Шоумен обратил внимание не на исполнение песни, а на образ певицы KiRA MAZUR. Звезда вышла на сцену Национального отбора в необычном наряде, который объединил кожаные вставки и национальный орнамент.

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Привлекла внимание и прическа KiRA MAZUR. Именно ее забавно прокомментировал Сергей Притула.

У вас тут ирокез, кожа, вставки национальные, мужчина с аккордеоном... Кира, давай поговорим как подружки. Зая, ну, надо поправить балаяж. Очень резко переходит цвет, надо промежуточный какой-то вставить. Если ты хочешь иметь эффект air-touch – смени парикмахера,
– с юмором посоветовал Сергей Притула.

"Сергей, я не знал, что ты такой... Наглый", – после волны смеха сказала Джамала.

А вот песню звездное жюри раскритиковало. Артисты заявили, что KiRA MAZUR – замечательная певица, но ее композиция очень похожа на многие другие.

Нацотбор Евровидения-2019: смотреть онлайн – выступление KiRA MAZUR

 

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Теги: LifeStyle Евровидение 2019 Сергей Притула Музыка
Источник: 24 Канал
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