Сергей Притула курьезно потроллил коррупционеров во время пандемии коронавируса: видео

Во время карантина украинский телеведущий Сергей Притула наслаждается отдыхом в кругу своей семьи. Однако и о поклонниках шоумен не забывает: на днях он записал курьезное видео, которое уже успело рассмешить сеть.

Соответствующий ролик появился на инстаграм-странице Сергея Притулы и сразу же привлек внимание всех его поклонников. Шоумен не смеялся с болезни, которая унесла жизни более 6 тысяч человек, а обратился к коррупционерам. Он сначала посоветовал не брать взятки, так как от этих денег можно заболеть коронавирусом и умереть. Однако, несколько секунд обдумав, Сергей Притула передумал и призвал их продолжать наживаться.

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"Срочное обращение к коррупционерам в связи с пандемией!.. Вирусы очень четко передаются через деньги, через банкноты, купюры, наличные, через кэш, через "бабки". Это когда из рук в руки передаешь, оно же теми микробами кишит. Потому, ну вы, как-то не знаю, там проявите какую-то силу воли, не берите взятки. Потому что возьмешь взятку, вирус передастся, и ты умрешь... Один с другим коррупционеры. Хотя, а может, берите?"– потроллил Сергей Притула в ролике.

Это не впервые Сергей Притула с юмором освещает тему, которая является актуальной в обществе. Ранее шоумен с коллегами по "Вар'яти-шоу" записал видео, в котором прокомментировал заявление продюсера "1+1" Елены Еремеевой относительно озвучивания фильмов на украинском. По ее словам, украинский язык якобы лучше звучит в комедиях, а в мелодрамах его воспринимать трудно, поэтому лучше использовать русский. Да и самим актерам якобы трудно пока работать на украинском. Это остроумно высмеял Сергей Притула.