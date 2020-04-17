Сергей Притула курьезно потроллил украинцев: Как Пасхи не будет?

Уже 19 апреля православные христиане будут отмечать Пасху. Но карантинные меры безопасности внесли коррективы в планы верующих. Эту актуальную тему не обошел вниманием популярный украинский шоумен и ведущий Сергей Притула, который записал курьезное обращение к украинцам.

В несколько минутном ролике Сергей Притула решил курьезно прокомментировать разговоры о том, что Пасха отменяется из-за карантина.

Примите участие в опросе: Дома, в церкви или с семьей: где вы проведете Пасху

"Пасхи в этом году может и не быть! Как? В календаре же есть! Люди же постятся, готовятся... Отсутствие на пасхальном столе святой колбасы ставит под сомнение сам факт Воскресения Христова. А не покропленное святой водой яйцо теряет свой сакральный смысл и превращается в жалкое сочетание белка и желтка", – потроллил Сергей Притула.

Кроме того, шоумен прокомментировал решение отдельных украинцев, которые во время пандемии все же хотят идти святить пасхальную корзину. Сергей Притула смоделировал ситуацию, когда приход в 700 человек собирается, договаривается, кто первый идет святить корзину, и группкой по 4-5 человек заходят на территорию церкви. Представили? Если нет – смотрите видео от Сергея Притулы.

Сергей Притула потроллил украинцев: смотрите видео

Шоумен обратил внимание украинцев, что Пасха – это, в первую очередь, духовный праздник, когда вера должна быть сильной. Чтобы убедить поклонников оставаться дома, Сергей Притула взял комментарий у представителей украинской церкви, которые объяснили, почему не стоит нарушать условий карантина в праздник.

В этом году стоит оставаться дома... Святость Воскресения Христова не уменьшается, а наша изоляция – это проявление христианского смирения и исполнение заповеди Божией – не убий самого себя и своего ближнего. Все имеет свое начало и конец. Пандемия – также,

– отметил протоиерей Василий Дидык.



Как посвятить пасхальную корзину дома / Инфографика 24 канала