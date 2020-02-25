Сергей Притула лаконично прокомментировал финал Нацотбора Евровидения-2020

Хоть финал Нацотбора Евровидения-2020 прошел еще 22 февраля, в сети до сих пор обсуждают шоу. Победу на конкурсе одержала группа Go_A, поэтому именно они будут представлять государство на международной арене. Финал Нацотбора прокомментировал ведущий шоу Сергей Притула.

Сразу после завершения Нацотбора Евровидения-2020 шоумен дал короткий комментарий журналистам СТБ. Сергей Притула признался, что ожидал такого финала. По его мнению, главными фаворитами шоу в 2020 году были KRUTЬ, TVORCHI и Gо-A, поэтому ведущий думал, что именно между ними будет главная борьба за возможность представлять страну на международном конкурсе в Роттердаме. Однако в тройку лидеров ворвался KHAYAT, вытеснив коллектив TVORCHI.

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"Я подозревал, что основная заруба будет между KRUTЬ, TVORCHI и Gо-A, с возможностью вмешаться David Axelrod по итогам зрительского голосования. Что касается Дэвида, то все-таки у судей, я так увидел по итогам предыдущего эфира, было определенное предубеждение относительно стиля и формата его песни. Она действительно является очень форматной и традиционной для Евровидения. Но Go-A перевернули сегодня все с ног на голову. Когда Катя вышла на сцену, она всем своим видом показала, что без победы со сцены не уйдет. Что собственно и случилось. Уверенность на сцене решает очень много", – рассказал Сергей Притула.

Еще перед началом прямого эфира Нацотбора ведущий признался, что не обойдет традицию и публично прокомментирует шоу. Сергей Притула сейчас находится на Востоке Украины, где вместе с коллегами из "Варьяты-шоу" дает громкие концерты. Именно во время гастролей шоумен опубликует в сети свои мысли относительно результатов конкурса.

Свои впечатления от нынешнего шоу напишу чуть позже, когда эмоции утихнут. С понедельника стартует тур "Варьятов" по Донбассу, там и разрожусь текстом,

– с юмором анонсировал Сергей Притула.

Интересно, что впервые в истории отечественного Нацотбора Евровидения судьи и зрители отдали максимальный балл конкурсантам. Группа Go_A стали безоговорочными лидерами шоу и уже в мае 2020 года представят свою песню "Соловей" в Роттердаме. Евровидение-2020 стартует 12 мая. А уже 16 мая 2020 года мир узнает имя вокалистов, которые стали обладателями престижного кубка. Украина выступит в первом полуфинале Евровидения-2020.