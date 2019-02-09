Сергей Притула опубликовал первое фото из-за кулис Нацотбора Евровидения-2019

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Нацотбор к Евровидению-2019: Сергей Притула
Нацотбор к Евровидению-2019: Сергей Притула / 24 Канал

Считанные минуты отделяют зрителей от старта первого полуфинала Национального отбора на Евровидение-2019. Неизменный ведущий шоу Сергей Притула решил подогреть интерес своих поклонников к проекту и показал первое фото из-за кулис проекта.

В субботу, 9 февраля, на телеканалах СТБ и UA: ПЕРВЫЙ прогремит первый прямой эфир Нацотбора на Евровидение-2019. Звездные судьи, Андрей Данилко, Джамала и Евгений Филатов (The Maneken), уже готовы к просмотру ярких выступлений певцов, а артисты завершают последние приготовления к выходу на сцену.

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Но пока шоу не началось телеведущий Сергей Притула решил показать, как вся команда Нацотбора к Евровидению-2019 ожидает начала конкурса. За спиной шоумена выстроились все вокалисты, которые выйдут на сцену в первом эфире. В частности, The Hypnotunez, LETAY, VERA KEKELIA, ЦеШо, YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes и BAHROMA.

Первый полуфинал Национального отбора на Евровидение вот-вот выйдет в эфир каналов СТБ и UA: ПЕРВЫЙ. Участники готовы! Я тоже! Не забудьте проголосовать за своих любимцев!
– подписал фото Сергей Притула.

Отметим, что путем голосования звездных судей и зрителей 9 февраля определятся имена трех финалистов шоу.

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Теги: Новости Украины LifeStyle Евровидение 2019 Сергей Притула
Источник: 24 Канал
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