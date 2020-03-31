Сергей Притула поделился списком любимых фильмов: что ведущий советует посмотреть на карантине

Популярный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула составил список фильмов, которые советует пересмотреть дома на карантине.

Сергей присоединился к числу тех знаменитостей, которые делятся своими рекоментациями о том, какие фильмы или сериалы стоит посмотреть, чтобы хорошо провести время в изоляции. Видео, в котором он объявил любимые ленты и немного рассказал о них, Притула опубликовал на официальном ютуб-канале.

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39-летний ведущий посоветовал к просмотру несколько киноработ.

Love Story ( "История любви"), 1970

"Это фильм, который надо было посмотреть Вайноне Райдер прежде, чем согласиться сыграть с Ричардом Гиром в "Осень в Нью-Йорке". Вот как надо играть смертельно больную влюбленную девушку. Впервые я посмотрел его, когда мне было 17 лет, и открыл в себе одну не слишком приятную особенность: оказывается, я могу плакать при просмотре кино! Love Story – это очень чувственный фильм о любви, которая сильнее даже смерти", – рассказал Сергей.

"Пропавшая грамота", 1972

"Эта лента благодаря сценаристу Ивану Драчу наполнила словарный запас украинского десятками цитат. Я просматривал ее раз 20, но только когда мне исполнилось 30 лет, я понял, какой тайный код зашит в ней. Когда казаки заказали два ведра водки, в кадре с появляется третий герой, говорит: "И бочонок пива". Знаете, кто это сказал? Черт! Так что же сказано и приказано следующим поколениям украинцев? Что пиво с водкой – это от сатаны!" – поделился Притула.

Great Balls of Fire ( "Большие огненные шары"), 1989

"Джерри Ли Льюис в свое время затыкал за пояс самого Элвиса, а сам фильм – это удивительная история взлета и падения чувака, который в далеком 1957-м написал бессмертный хит Great Balls of Fire. Спойлерить не буду, но фильм очень рекомендую", – прокомментировал ленту ведущий.

Man On The Moon ( "Человек на Луне"), 1999

"Этот фильм перевернет ваше представление об актерском мастерстве Джима Керри. В фильме есть один момент, который меня просто "порвал" и даже кое-как влиял на мои решения как креативного продюсера проекта "Кто сверху?", – говорит ведущий.

"Жила-была одна баба", 2011

"И здесь у некоторых вылезли глаза из орбит: Притула рекомендует российский фильм? Да, господа, и делаю это сознательно. Во-первых, он реально хорошо снят. Во-вторых, благодаря ему вы поймете, почему нам быстрее надо двигаться на запад", – рассказал Сергей Притула.

Что Сергей Притула советует пересмотреть на карантине: смотрите видео онлайн