Сергей Притула показал, как готовится к первому полуфиналу Нацотбора Евровидения-2020: фото

Уже сегодня, 8 февраля, стартует грандиозный марафон Национального отбора на музыкальный конкурс Евровидение-2020. Неизменным ведущий Сергей Притула, который уже готовится к долгожданному прямому эфиру. На страницах своего Инстаграма он поделился фотографией из гримерки и пообещал, что в этом году обойдется без политики.

В первом полуфинале за право представлять Украину на международном конкурсе будут соревноваться 8 участников, судить которых будут певец и композитор Андрей Данилко, певица Тина Кароль и эксперт в музыкальной индустрии Виталий Дроздов. Однако не менее важной персоной феерического эфира остается ведущий Сергей Притула, который не однократно провоцировал резонансные скандалы в прошлом.

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За три часа до начала Национального отбора на личной странице звезды в инстаграме появилось фото, сделанное в разгар подготовки к прямому эфиру, который состоится уже сегодня в 19:00 на телеканалах СТБ и UA: Первый. На фотографии видно, что Сергей Притула в довольно хорошем настроении. В его руках вся необходимая гарнитура. Вместо делового костюма на ведущем простой теплый свитер. Фэшн-перевоплощение у него еще впереди.

Микрофон, "петличка" для подстраховки, "ушной" микрофон для обратной связи с режиссером и редактором и несколько Гб информации в голове. До первого полуфинала национального отбора на Евровидение 2020 готов! Теперь на грим, переодеться и в прямой эфир!

– написал Притула.

Стоит отметить, что зрители хорошо помнят, каким выдался прошлогодний Нацотбор. Тогда немало хейтеров обвиняли ведущего в непрофессионализме и даже называли виновником того, что Украина отказалась от участия в Евровидении-2019. Именно поэтому фоловеры уже успели напомнить о громких скандалах, высказав пожелание шоумену в комментариях: "Только не ганьбіться, как в прошлом году. Девочек из Крыма до слез довели неадекватными вопросами, победительницу не пустили".

Важно! Сергей Притула прокомментировал самые громкие скандалы на Нацотборе в 2019 году

На один из советов "не спрашивать, кому принадлежит Крым", Сергей Притула красноречиво отреагировал: "тогда адресуйте свою просьбу судьям. Это во-первых. А во-вторых, ни я, ни судьи не ставили победительнице никаких преград. Она сама решила не подписывать контракт с общественным вещателем. И в-третьих, перестаньте нести мантру "музыка – это не политика". Музыка, спорт, религия – это политика! Но будьте спокойны, в этом году в нацотборе с политикой разобрались еще до конкурса. Наслаждайтесь музыкой!"

Ответ Сергея Притулы хейтерам в сети / Screenshot / Instagram / @siriy_ua

Напомним, что сегодня в прямом эфире шоу зрители смогут увидеть феерические выступления группы [В], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUTЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIO и Assol.